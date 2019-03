8,25% de rendement à l'échéance en 2025

Le nom du fonds fait aussi référence à deux autres de ses caractéristiques: il s’agit d’ un fonds qui vise clairement à obtenir du rendement et qui investit partout dans le monde . Le rendement moyen brut à l’échéance se monte à 8,25% , dont il faut déduire les frais de gestion ainsi que les frais de couverture, car le fonds se protège à 100% contre les risques de change.

High Yield

Le rendement élevé s’explique par le fait qu’il s’agit d’ un produit 100% "high yield", c’est-à-dire spéculatif . Le fonds investit surtout dans des obligations d’entreprises dont 60% environ affichent un rating B. Près de 20% ont un rating BB- et un peu moins de 20% une note CCC. "La note CCC n’est pas notre catégorie préférée. Il s’agit souvent de plus petites entreprises actives dans un secteur en difficulté. Mais dans de nombreux cas, les émetteurs mériteraient un meilleur rating" , explique Thibault Chrapaty.

Il cite l’exemple du spécialiste français en produits alimentaires surgelés Picard , qui affiche un rating B et qui en plus d’un "emprunt senior", a également émis une obligation subordonnée notée CCC+. "Picard est une entreprise bien gérée. Personne ne s’attend à ce qu’elle rencontre des problèmes financiers. Lorsque vous choisissez des emprunts notés CCC, il faut mieux choisir des émetteurs ayant les reins solides."

Le portefeuille de "Rendement Global 2025" comprend également quelques obligations souveraines. Il s’agit exclusivement de papier émis par des pays émergents. Les obligations d’entreprises de ces pays entrent également en ligne de compte, mais dans ce cas, Thibault Chrapaty et son équipe préfèrent les entreprises cotées, parce qu’elles publient des résultats plus détaillés, transparents et qu’elles sont (en principe) mieux gérées.