À chaque pays son label de durabilité

En l’absence d’harmonisation des définitions des investissements durables, plusieurs pays ont développé leur propre label de durabilité pour les fonds d’investissement. Aperçu des quatre labels les plus populaires en Belgique et chez nos voisins.

Belgique

Towards sustainability. C’est le nom du certificat que les banques belges ont créé en 2019, en collaboration avec le monde académique. L’agence indépendante Central Labelling Agency (CLA) – dont font partie l’Université d’Anvers, la Haute école ICHEC et le Forum Ethibel – attribue les labels et contrôle les maisons de fonds.

En plus d’un label attribué aux produits, la CLA décerne également un label aux maisons de fonds. Ces labels sont attribués aux institutions financières qui s’engagent à ne reprendre dans leur offre de fonds durables que des produits labellisés.

Le coût du label dépend en grande partie de la complexité du produit et du nombre de stratégies durables. Le prix est plafonné à 5.000 euros par produit et par an. Aujourd’hui, 411 fonds de 53 maisons de fonds ont obtenu ce label.

Pour un label vert, les fonds devront débourser quelques milliers d’euros par an.

Luxembourg

Le label luxembourgeois Luxflag est attribué par une ASBL créée en 2006 avec pour objectif d’améliorer la transparence des produits financiers et de cartographier leur durabilité. Les initiateurs de ce projet sont les pouvoirs publics luxembourgeois et la Banque européenne d’investissement, rejoints par des acteurs privés comme la fédération luxembourgeoise des maisons de fonds et la Bourse de Luxembourg.

Le label est attribué dans cinq domaines. Il s’agit de microcrédits, de financement de projets environnementaux, d’environnement, d’ESG et d’obligations vertes. Les fonds doivent entre autres démontrer que l’application des critères ESG a un impact sur la composition du fonds. À l’heure actuelle, 204 produits de 93 maisons de fonds bénéficient de ce label. Le coût se monte à 3.000 euros par produit et par an.

France

En France, un label SRI a été développé par des groupes d’intérêt pour le compte du ministère français de l’Économie et des Finances. En juin 2020, la méthodologie a été revue. L’analyse est réalisée par deux parties accréditées, dont EY France. Pour obtenir le label, le fonds doit répondre à une série de critères qui se situent à six niveaux, par exemple l’objectif d’investissement du fonds et la manière dont la durabilité des entreprises sous-jacentes du fonds est évaluée.

Actuellement, 503 fonds de 78 maisons de fonds détiennent ce label. Les fonds doivent payer des frais à deux niveaux: le coût des auditeurs et les frais de promotion. Ces coûts dépendent de la taille de la maison de fonds (de 1.500 à 3.000 euros par an) et de celle du fonds (entre 500 et 3.000 euros par an).

Allemagne

En Allemagne, le label FNG Siegel a été lancé sur le marché en 2015 par une association professionnelle spécialisée en investissements durables pour les régions germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse). La méthodologie a été mise au point après une consultation – qui a duré trois ans – des différentes parties, à savoir les maisons de fonds, agences de notation, ONG, mondes scientifique et politique, médias et consommateurs.

Les enquêtes et l’attribution du label ont été confiées à un institut indépendant dirigé par des chercheurs de l’Université de Hambourg.