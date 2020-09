Andrew Dalrymple: "Les possibilités d’investissement sont infinies"

À quel âge avez-vous réalisé votre premier investissement?

Quand j’avais 21 ans, j’ai acheté un fonds qui investissait dans des actions de Singapour et de Malaisie. Mais ce ne fut pas un grand succès.

Quel fut votre meilleur investissement?

Probablement l’opérateur norvégien de plateformes de forage Ocean Rig. J’y ai investi fin 1999, au moment où le prix du pétrole était très bas et où l’entreprise faisait face à des difficultés. Les prix du pétrole ont ensuite recommencé à monter et en 18 mois, nous avons pu réaliser une plus-value de plus de 5 fois notre mise de départ.