"Avec la correction, c'est le moment d'investir dans les actions américaines"

Après la correction subie par Wall Street, les actions américaines n’ont jamais été aussi bon marché depuis deux ans, constate le gestionnaire Matthew Orton.

Depuis fin septembre, les actions américaines subissent à leur tour la correction qui frappe les marchés financiers depuis février dernier. En novembre, Wall Street a effacé tous les gains de l’année. Après le record atteint en septembre, l’indice S&P500, qui comprend les actions des 500 plus grandes sociétés américaines, a perdu 10%. En termes "techniques", on n’en est pas encore à un marché "bear", mais bien à une correction "officielle".

"Après le ‘sell-off’, la valorisation des actions américaines est retombée à son niveau de 2016", constate Matthew Orton, spécialiste en actions américaines auprès du gestionnaire de patrimoine Carillon Tower Advisers. Ce gestionnaire basé en Floride collabore avec l’institution financière Raymond James. "Nous restons optimistes en ce qui concerne Wall Street. Malgré les récentes turbulences, les bénéfices des entreprises américaines restent déterminants pour les cours de Bourse. Sur ce plan, c’est déjà gagné. Au troisième trimestre, les revenus des entreprises américaines ont augmenté en moyenne de 25%, un record absolu. Le précédent record datait du deuxième trimestre 2018, avec une hausse de 20%. Une partie de cette hausse s’explique bien entendu par la baisse des impôts décrétée par Trump. Mais même si nous en faisons abstraction, les bénéfices restent très solides. Pour le quatrième trimestre 2018 et pour 2019, nous nous attendons à une hausse de plus de 10%. C’est un ralentissement, certes, mais pas une baisse des bénéfices."

Raymond James s’installe en Belgique Raymond James est une institution financière américaine reprise dans l’indice S&P500.

Le groupe comprend une banque d’affaires aux Etats-Unis, qui compte 3.000 agences, et une division de gestion patrimoniale internationale, laquelle comptabilise 136 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

En juin dernier, Raymond James a ouvert un bureau à Bruxelles.

Depuis Bruxelles, Raymond James exerce des activités de courtier pour des investisseurs institutionnels. Le groupe propose également des services de gestion de fonds (via son bureau en France) et des services de banque privée pour clients fortunés.

La société suit également les actions belges cotées et/ou bien implantées aux Etats-Unis, comme Solvay ou Galapagos.

"Si vous comparez la croissance des bénéfices et la valorisation, les Bourses américaines sont devenues beaucoup moins chères, conclut Matthew Orton. Ces dernières années, la croissance des bénéfices a été plus rapide que la hausse des cours."

Les actions américaines se négocient aujourd’hui à 14,8 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois. "C’est moins cher que la moyenne sur 20 ans, qui se monte à 15,2." Matthew Orton voit également d’autres facteurs susceptibles de redonner des couleurs à Wall Street. "Les liquidités dont disposent les gestionnaires sont largement supérieures à la moyenne à long terme. Cet argent finira par être investi. Par ailleurs, la réforme fiscale permet aux entreprises de racheter plus facilement leurs propres actions, et encore plus d’investir. Ces nouveaux investissements pourraient prolonger le cycle économique aux États-Unis. L’augmentation de la productivité grâce à ces investissements pourrait compenser la pénurie de main-d’œuvre."

Risques accrus

Matthew Orton reconnaît cependant qu’à court terme, la situation est moins brillante et comprend certains risques. "Tout d’abord, nous surveillons l’inflation, car elle pourrait faire monter les taux d’intérêt, ce qui pourrait être dangereux pour les entreprises fortement endettées. Nous sommes donc prudents envers cette catégorie de sociétés. Nous suivons également l’évolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Même s’il faut reconnaître que les États-Unis sont mieux protégés que le reste du monde, grâce à la taille importante de leur marché domestique. À peine 12% du PIB américain proviennent des exportations, contre 45% en Allemagne. Et au niveau domestique, l’économie américaine tourne à plein régime, avec des consommateurs qui dépensent beaucoup et un niveau de confiance des entrerises très élevé."

Le gestionnaire apprécie particulièrement les grandes entreprises. "Elles sont généralement moins endettées, peuvent se financer à de meilleures conditions et sont mieux protégées contre le risque de crédit. Notre préférence va aux sociétés de services et non pas aux producteurs de biens comme les voitures, car ce secteur souffre de l’augmentation des droits de douane sur les matières premières comme l’aluminium et l’acier. C’est pourquoi nous sommes également négatifs envers les promoteurs immobiliers, pour qui le prix des matières premières a beaucoup augmenté. Nous évitons aussi les actions de valeur et à dividende, comme l’immobilier et les services aux collectivités. Nous préférons ne pas être investis dans ces secteurs au moment où les taux augmenteront. Idem pour les sociétés pétrolières qui souffrent de la baisse du prix du brut."

Quelles sont donc les entreprises qui ont sa préférence? "La technologie, répond Matthew Orton sans hésiter. Et je ne parle pas des grandes sociétés FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, NDLR) qui, malgré un récent recul en Bourse, se négocient encore à 200% de leur valeur d’il y a deux ans. Je pense surtout aux sociétés qui n’ont pas connu de telles hausses mais qui sont solides, en croissance et sous-évaluées par la Bourse. Exemple: le fabricant de puces électroniques Micron. Ses activités sont identiques à celles de Nvidia ou d’AMD, mais l’action n’a pas augmenté dans les mêmes proportions. La forte correction subie par le secteur des semi-conducteurs crée des opportunités. Nous augmentons également nos positions dans les sociétés du segment des logiciels, des services informatiques et de la cybersécurité. Ce sont des secteurs d’avenir qui sont actuellement valorisés à des niveaux raisonnables."

"L’année 2017 était une anomalie. Il n’y a rien de plus normal en Bourse que les fluctuations de cours et une certaine dose de volatilité." Matthew Orton Carillon Tower Advisers

Matthew Orton cite également le secteur des biens de consommation. "Les ménages américains restent très optimistes. Leurs revenus sont en hausse grâce à la réforme fiscale de Trump. L’an prochain, les allocations familiales augmenteront, ce qui renforcera encore leur pouvoir d’achat. Notre préférence va malgré tout aux entreprises qui achètent leurs matières premières aux USA et qui ne subiront donc pas l’impact négatif de la hausse des taxes d’importation."

Matthew Orton s’attend aussi à ce que les soins de santé s’en sortent mieux que la moyenne, grâce à la confiance des citoyens et des entreprises américaines." Je pense à des entreprises comme United Healthcare Group, qui vend des assurances hospitalisation, souvent offertes comme avantage extralégal par les entreprises à leur personnel, et qui possède ses propres hôpitaux. Ou CVS Health, qui contrôle de nombreuses pharmacies aux États-Unis."