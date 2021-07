Carine Smith Ihenacho: "Il ne faut pas réduire les investissements durables à quelques chiffres"

Le fonds souverain norvégien , qui investit les revenus du pétrole de la mer du Nord pour garantir la prospérité du pays, possède 1,4% de la capitalisation boursière mondiale des entreprises cotées, soit plus de 1.100 milliards d’euros d’actifs sous gestion . Les Norvégiens souhaitent non seulement en tirer un rendement financier, mais également jouer le rôle de pionniers en matière de durabilité.

Vous investissez dans plus de 9.000 entreprises du monde entier. Quelles sont les grandes différences régionales en matière de durabilité au sein des entreprises?

Les entreprises sont de plus en plus conscientes de la problématique, mais il existe de grandes différences au niveau de leur reporting sur les thématiques durables. Nous constatons, par exemple, que les sociétés européennes sont celles qui fournissent le plus d’informations, notamment sur leur impact environnemental. L’Amérique du Nord suit de près, tandis que l’Asie et l’Amérique latine affichent encore du retard.