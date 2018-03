Comment investir à la veille d'une récession?

L’économiste en chef de Janus Henderson s’attend à une récession mondiale au début de 2019. Plutôt que de paniquer et convertir vos avoirs en cash, le vieillissement de la population pourrait offrir une parade.

Lors de la rencontre de presse annuelle de la société de gestion de fonds britannique Janus Henderson, l’économiste en chef, Simon Ward, se montre généralement optimiste. Cette année toutefois, c’est plutôt l’inquiétude qui a dominé son discours. Il a reconnu qu’il s’agissait de ses prévisions les plus pessimistes depuis son entrée en fonction chez Janus Henderson. Des considérations à prendre cependant avec prudence: l’économie mondiale tourne à plein régime, les Etats-Unis ont renoué avec le plein-emploi et les bénéfices des entreprises européennes sont au rendez-vous.

Simon Ward admet que son analyse, qu’il corrobore avec des arguments solides, peut susciter la controverse. Sur la base de données des années 60, il a découvert que la croissance réelle de la monnaie était un bon indicateur de la croissance économique. La demande d’argent est alimentée par les ménages et les entreprises qui souhaitent conserver des liquidités pour financer des achats futurs. En cas de retournement de cette tendance, la croissance économique suit généralement ce renversement dans un délai de 6 à 12 mois. L’économiste s’attend donc à une récession début 2019. Et nous pourrions déjà être négativement surpris par les données sur l’économie dès la fin de l’année en cours.

Quelle serait concrètement la cause cette récession? "Le resserrement monétaire actuel, principalement aux Etats-Unis et en Chine, devrait suffire à la déclencher, explique Simon Ward. De plus, les banques centrales seront plus réticentes à assouplir une nouvelle fois leur politique monétaire dans un contexte macro-économique moins favorable. Elles sont fermement convaincues que l’économie est à nouveau sur les rails", poursuit l’économiste en chef. Cette position devrait aggraver la récession, même si la situation ne devrait pas être aussi catastrophique qu’en 2008.

Pour l’économiste, la zone euro devrait à nouveau souffrir davantage que les autres régions. Il a constaté un ralentissement important de la croissance monétaire en France et en Espagne, les Etats-Unis étant en grande partie épargnés grâce aux mesures fiscales. Mais en Allemagne également, la croissance de l’argent ralentit, alors que l’Italie résiste, contre toute attente.

Signes précurseurs

D’après Simon Ward, on perçoit déjà les premiers frémissements. Ainsi, pendant la seconde moitié de 2017, la demande intérieure dans la zone euro a reculé. Les exportations nettes ont permis à la croissance économique de garder la tête hors de l’eau, mais cela ne devrait pas durer.

À cause du ralentissement mondial de la croissance et d’un euro fort, les exportations souffriront, explique Simon Ward. De plus, il s’attend à ce que le choc économique touche les pays de la zone euro de manière différenciée, ce qui pourrait à nouveau mettre la Banque Centrale Européenne (BCE) en difficulté et provoquer une nouvelle crise de l’euro. Le seul moyen encore à la disposition de la BCE pour soutenir la zone euro dans un environnement de taux proches de zéro, serait de limiter les restrictions imposées aux banques commerciales, en leur permettant d’accorder davantage de crédits, ce qui relancerait la croissance et l’inflation.

10.000 baby boomers

Comment investir quand on sait que le climat boursier s’assombrira bientôt? "Il ne faut certainement pas se précipiter et tout convertir en cash, estime l’économiste britannique. Le plus important est de réduire à zéro le beta, ou risque de marché. Le risque de marché d’une action indique son niveau de corrélation à l’évolution de l’ensemble du marché d’actions. Un beta nul indique qu’une action est totalement indépendante de l’évolution du marché et peut par exemple afficher un rendement positif pendant un krach boursier. "Une bonne façon de se prémunir est d’investir dans des secteurs défensifs, comme celui de l’énergie, lesfabricants de produits de consommation et les télécoms. Quant aux matières premières, il vaut mieux rester à distance pour le moment", poursuit Simon Ward.

Une autre possibilité consiste à investir dans le secteur des soins de santé. Le vieillissement de la population était d’ailleurs un des fils rouges de la rencontre. "D’ici 2030, les Etats-Unis compteront 10.000 nouveaux baby boomers retraités par jour, a expliqué Andy Acker, gestionnaire de la stratégie du fonds Global Life Science chez Janus Henderson. Et un pensionné dépense en moyenne trois fois plus en soins de santé qu’une personne d’âge moyen."

Le vieillissement de la population devrait donc provoquer un changement des modes de consommation, qui apportera aussi son lot d’opportunités. L’économiste se montre enthousiaste à l’égard de l’industrie pharmaceutique.

Avec son fonds, il mise sur les sociétés pharma et biotechs qui tentent de mettre sur le marché des médicaments prometteurs. Le fonds possède ainsi une position dans Ablynx, actuellement cotée à Bruxelles, mais qui en disparaîtra bientôt suite à sa reprise par Sanofi. D’après Andy Acker, l’entreprise pharmaceutique Nektar est bien positionnée: elle travaille à la mise au point d’un médicament qui stimule le système immunitaire, afin qu’il puisse s’attaquer aux cellules cancéreuses.

Andy Acker réfute la mauvaise réputation dont souffrent parfois les entreprises pharmaceutiques. "Il est vrai que le prix des médicaments est souvent élevé lors des premières phases de production, mais c’est un mal nécessaire pour amortir les coûts de développement qui oscillent en moyenne entre 2 et 2,5 milliards de dollars, poursuit-il. Les gens oublient que les médicaments sont quasiment gratuits à l’échéance du brevet et que leurs avantages pour la société perdurent."

Andy Acker voit notamment des opportunités dans le traitement de la démence et des maladies cardiaques. "Après soixante ans, le risque d’attraper la maladie d’Alzheimer augmente sensiblement. Les entreprises qui réussiront à développer un médicament dans ce domaine gagneront des milliards, poursuit le gestionnaire. Les recherches dans le domaine des pathologies cardiaques restent très prometteuses, car c’est encore la principale cause de mortalité au monde."