Comment investir dans les sociétés du futur

Quels sont les enjeux de demain? Et quelles entreprises sont bien positionnées pour en profiter? Bienvenue dans le monde de l’investissement thématique.

Ces dernières années, les fonds thématiques n’ont cessé de gagner en popularité et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils évitent à l’investisseur de tomber dans le piège des fonds faussement actifs. Les gestionnaires de fonds thématiques se moquent de savoir si l’indice mondial MSCI se compose de 7% d’actions pétrolières ou de 20% d’actions financières. S’ils estiment que ces actions ne s’inscrivent pas dans leur vision de l’avenir, ils n’investissent tout simplement pas dedans.

Deuxièmement, les fonds thématiques sont appréciés par un nombre croissant d’amateurs de fonds passifs: ils utilisent les trackers (moins chers) qui répliquent l’indice MSCI comme investissement "de base" et les complètent par des fonds thématiques.

Vue en plein écran ©RV-DOC

Troisièmement, les fonds thématiques ont un côté sexy. Degroof Petercam a ainsi décidé en octobre 2017 de transformer un fonds classique d’actions mondiales en fonds multithèmes: le DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable. "Ce fonds investit dans les entreprises du futur", explique Quirien Lemey, cogestionnaire du fonds avec Alexander Roose et Dries Dury. Ce n’est d’ailleurs pas la première transformation que subit le fonds depuis sa création il y a 12 ans. Initialement, il avait été lancé en 2006 comme fonds énergétique. Petercam Equities Energy & Resources a ensuite été transformé (en 2014) en fonds d’actions mondiales, baptisé Petercam Equities World. Un an plus tard, Petercam fusionnait avec la banque Degroof et rebaptisait le fonds DPAM Invest B Equities World Euro. Depuis sa dernière transformation en 2017, les actifs sous gestion ont augmenté de 33%, pour atteindre 49 millions d’euros.

"En combinant plusieurs thèmes au sein d’un seul fonds, nous répartissons mieux les risques, explique Quirien Lemey. Nous avons choisi sept thèmes, dans lesquels nous investissons entre 5 et 25% du portefeuille: nanotechnologies, écologie, bien-être, génération Z, e-society, industrie 4.0 et sécurité." L’industrie 4.0 comprend la robotique, l’intelligence artificielle et le Cloud. La génération Z vise les jeunes qui dépensent leur argent différemment des générations précédentes, notamment à la musique et aux jeux en ligne. Comme le nom du fonds l’indique, toutes les entreprises sont passées au crible d’un filtre éthique. Suite à la transformation du fonds, les banques classiques (KBC), les sociétés pétrolières (Apache) et les groupes de BTP (Vinci) sont sortis du portefeuille.

Vue en plein écran ©Mediafin

Consommateurs numériques

La tendance à transformer les fonds sectoriels en fonds thématiques se manifeste déjà depuis dix ans. L’objectif des fonds sectoriels est généralement de faire mieux que leur indice de référence, sans que les gestionnaires se posent la question de savoir s’il est ou non intéressant d’investir dans ce secteur. Il n’en va pas de même avec les fonds thématiques, où le gestionnaire choisit un thème qu’il considère comme porteur d’avenir. C’est un principe intéressant pour les investisseurs potentiels.

Chez Robeco par exemple, les changements de stratégie se reflètent clairement dans la dénomination des fonds. Le Néerlandais Jack Neele gère le fonds Robeco Global Consumer Trends Equities. Lorsqu’il a pris les commandes du fonds en 2007, ce dernier se présentait comme un fonds classique axé sur les biens de consommation et s’appelait Robeco Consumer Goods. "Ce fonds comptabilisait 20 millions d’euros et avait pour benchmark les biens de consommation essentiels, qui comprenaient quasiment tout: voitures, journaux, chaînes de télévision, etc. Or, plusieurs sociétés reprises dans cet indice – comme les médias classiques – étaient menacées par l’émergence de nouvelles tendances", explique Jack Neele.

"En 2009, nous avons opéré un virage à 180 degrés et sommes passés d’un fonds sectoriel à un fonds qui mise sur les tendances. En termes de stratégie d’investissement, cela a été un grand pas en avant: nous n’investissons plus dans des entreprises que nous trouvons peu intéressantes. En 2010-2011, les actifs sous gestion ont atteint plus de 300 millions d’euros", poursuit Jack Neele.

x85 Depuis que Robeco a transformé son fonds de biens de consommation en fonds thématique, les actifs sous gestion ont été multipliés par 85 en 10 ans: de 20 millions à 1,7 milliard d’euros.

Aujourd’hui, le fonds comptabilise pas moins de 1,7 milliard d’euros. "Nous ne regardons plus les indices sectoriels. À long terme, nous voulons cependant faire mieux que l’indice d’actions mondiales MSCI." Ces cinq dernières années, cela a largement été le cas avec un rendement annuel moyen de 14,5%. "Aujourd’hui, nous misons sur trois tendances: les consommateurs digitaux, les consommateurs des pays émergents et les marques fortes." Dans le top 10 des positions du portefeuille, on retrouve surtout des géants technologiques chinois et américains comme Alibaba, Tencent, Amazon et Netflix.

"À cause de la taille du fonds, ce n’est plus aussi évident d’investir dans une entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards d’euros", reconnaît Jack Neele. Nous gardons une préférence pour les entreprises qui ont fait leurs preuves, ce qui nous amène automatiquement aux grandes entreprises."

Génération Z

Quirien Lemey détient lui aussi Netflix en portefeuille. "Cette action s’inscrit aussi bien dans le thème de l’e-society que de la génération Z." Mais Quirien Lemey souhaite se différencier en investissant dans de plus petites actions. "C’est l’avantage des petits fonds. Nous détenons des actions que vous ne retrouverez dans aucun autre fonds. Nous nous intéressons aussi aux entreprises dont la valeur boursière avoisine les 500 millions d’euros", souligne le gestionnaire.

"La société Teladoc en est un bel exemple. Via l’appli de Teladoc, les travailleurs américains peuvent consulter un médecin à distance. Ce n’est bien entendu pas possible pour chaque consultation, mais dans certains domaines, comme la psychologie, ce marché recèle un fort potentiel de croissance. Teladoc permet surtout de réduire les coûts pour les employeurs. Il faut savoir qu’aux États-Unis, la majeure partie des frais médicaux est supportée par ces derniers", explique Quirien Lemey.

Quirien Lemey accorde beaucoup d’importance aux flux de trésorerie, autrement dit, à l’argent qui rentre – après investissements – et qui est disponible par exemple pour payer des dividendes ou racheter des actions propres. "Pour la plupart des entreprises du fonds, nous voulons que dans un délai de deux ans, les flux de trésorerie se montent à 4% minimum de la valeur de l’entreprise", explique Quirien Lemey. Pour rappel, la valeur de l’entreprise correspond à la somme de la capitalisation boursière et de l’endettement net.

Actuellement, le gestionnaire ne détient aucune action belge en portefeuille. On y trouve par contre des sociétés néerlandaises comme ASML. "Chez ce producteur d’équipements pour fabricants de puces électroniques, la Loi de Moore se vérifie à peu près", poursuit Quirien Lemey. Selon la Loi de Moore, le nombre de transistors par circuit intégré double tous les deux ans grâce aux progrès technologiques. "ASML est donc une valeur essentielle pour le thème des nanotechnologies, qui s’inscrit dans la tendance à la miniaturisation. Cela concerne aussi bien le mode de filtration de l’eau que la chirurgie de haute précision."

Robotique

Quirien Lemey surfe sur le thème de la robotique, notamment via une entreprise comme Fanuc, le producteur japonais de robots, dont la valeur boursière est supérieure à 35 milliards d’euros. Fanuc a construit au Japon la première entreprise qui fonctionne exclusivement avec des robots et a installé plus de 400.000 robots dans le monde, ce qui en fait le leader du secteur. "Fanuc semble incontournable. La société est très célèbre dans le domaine de la robotique", poursuit le gestionnaire.

Dans le fonds Pictet Robotics, l’entreprise japonaise est d’ailleurs une des positions dominantes avec une part de 4,9%. Mais la popularité croissante des investissements thématiques ne risque-t-elle de devenir problématique si l’on veut investir dans Fanuc?

"Le japonais Fanuc est incontournable dans un fonds axé sur l’avenir." Quirien Lemey Degroof Petercam AM

Peter Lingen, le gestionnaire suédois de Pictet Robotics, réfute l’idée de "risk of crowding", du moins en ce qui concerne Fanuc. "Notre fonds détient en effet une participation importante, mais nous ne faisons pas partie des 20 actionnaires principaux de Fanuc. Le ‘risk of crowding’ est plus important quand l’entreprise est petite. Par exemple, nous avons vu récemment des actions du secteur robotique grimper fortement et de manière exagérée par rapport aux perspectives de croissance", explique Peter Lingen.

"Fanuc s’inscrit parfaitement dans notre thème, mais nous avons décidé de ne pas acheter l’action à cause d’une valorisation trop élevée, confie pour sa part Matthieu De Coster, qui gère le fonds Argenta Global Thematic. Nous investissons par contre dans Intuitive Surgical, un producteur américain de bras de robots pour interventions chirurgicales. La KU Leuven collabore d’ailleurs avec cette entreprise."

Argenta Global Thematic est un fonds multithèmes lancé l’an dernier et qui gère aujourd’hui près de 100 millions d’euros d’actifs. Comme son nom l’indique, le fonds mise sur plusieurs thèmes allant des technologies de l’eau à la robotique. Argenta propose par ailleurs un fonds spécialisé – Argenta Fund Longer Life – axé sur des entreprises surfant sur la vague du vieillissement de la population.

"Certains thèmes couvrent plus de secteurs que d’autres. Nous trouvons ainsi que le vieillissement de la population est suffisamment diversifié en soi. Cela va des groupes pharmaceutiques aux gestionnaires de maisons de repos. Pour les thèmes comme la robotique, nous trouvons trop d’entreprises dans un même sous-secteur technologique. Ce thème est également plus volatil. C’est pourquoi nous combinons la robotique avec d’autres thèmes", explique Matthieu De Coster.

Dans le fonds Argenta Global Thematic, l’entreprise de logiciels américaine Nvidia – spécialisée dans l’intelligence artificielle – est la principale position du portefeuille, même si elle ne représente que 1,74% du total. "C’est une des caractéristiques de notre fonds. Notre portefeuille compte plus de 100 actions, ce qui nous permet de répartir les risques et de ne pas être trop pénalisés en cas de revers chez une de nos positions", justifie Matthieu De Coster.

À titre de comparaison: les cinq actions les plus importantes du fonds Pictet Robotics représentent ensemble 23% du portefeuille. Pictet est d’ailleurs un nom connu dans le secteur des fonds thématiques. Ce banquier privé suisse a lancé en 2000 le fonds Pictet Water, suivi de toute une série d’autres fonds thématiques, allant de l’alimentation au numérique, en passant par la robotique et la sécurité. Pictet Robotics gère 5,3 milliards d’euros d’actifs.