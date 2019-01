Coup d'arrêt dans les fonds mixtes après dix années sans faille

Durant les années qui suivirent, la politique menée par les banques centrales occidentales a compressé les rendements obligataires, ce qui a permis une envolée des valorisations boursières et une performance solide de la plupart de ces produits financiers.

Baisse généralisée

Dans l’ensemble, les fonds mixtes flexibles ont enregistré des sorties massives au cours du second semestre.

L’indice Bel 20 s’est replié de près de 20% sur l’ensemble de l’année 2018, tandis que l’indice Dow Jones, qui avait bien résisté jusqu’au début du mois d’octobre, est ensuite retombé sous son niveau du début 2018 durant les dernières semaines de décembre. Et le début d’année s’annonce tout aussi morose, avec un comportement qui reste particulièrement erratique à la tête des Etats-Unis et Apple qui semble être désormais officiellement entré dans une phase où la croissance va devenir plus difficile.