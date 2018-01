David Zahn: "Je m'informe toujours auprès de nombreuses sources"

C’est une grande responsabilité. En tant que gestionnaire, je suis conscient de la confiance que les autres placent dans mes capacités. J’essaie de gérer cet argent comme si c’était le mien, car je pense que c’est la meilleure façon d’obtenir de bons résultats. Il est également important de ne pas se laisser dominer par ses émotions, afin d’être en mesure de faire des choix pragmatiques. J’accorde aussi beaucoup d’importance à la communication avec les clients. Je pense qu’il vaut mieux appliquer le principe "under promise and over deliver". Au moins, vous ne créez pas d’attentes irréalistes.

C’est mon premier patron, Simon Hildreth. Il avait le don d’évaluer correctement le marché et de percevoir le sentiment. Il anticipait aussi très bien les corrections et savait s’il fallait rester investi ou renforcer ses positions.

Je me base sur un maximum de sources, ce qui me prend beaucoup de temps. Bien entendu, les analyses traditionnelles et fondamentales jouent un rôle important. Chez Franklin Templeton, nous disposons d’excellentes équipes dans ce domaine. En tant que spécialiste en obligations, je suis de près l’actualité et les commentaires des banques centrales. Ces dernières années, nous avons constaté que les questions politiques pouvaient avoir un impact important sur les marchés financiers. Je suis convaincu que les analyses politiques sont des outils importants dans le processus d’investissement.