Des fonds "market neutral" contre l’agitation boursière

La crise du coronavirus a provoqué de nombreux soubresauts boursiers. Les fonds "market neutral" essaient de contrer cette agitation boursière.

L’année 2020 touche progressivement à sa fin et les investisseurs ne sont certainement pas près de l’oublier. Les périodes de confinement imposées un peu partout dans le monde pour freiner la propagation du coronavirus ont provoqué une contraction sans précédent de l’économie. Après la relance des activités économiques, les bourses se sont reprises en un temps record (les États-Unis en tête) et les valeurs technologiques, qui ont pour la plupart profité du lockdown, ont flirté avec les plus hauts sommets. Un énorme fossé s’est donc creusé entre l’économie réelle et les marchés financiers. Nul ne peut dire aujourd’hui s’il sera comblé à court terme, même si récemment la bulle technologique a semblé se dégonfler légèrement.

Tout ceci pour dire que les bourses naviguent aujourd’hui dans des eaux tumultueuses, alors que de nombreux investisseurs aspirent à une certaine stabilité. Les fonds «market neutral» (neutres par rapport au marché) essaient de garder la tête hors de l’eau. Nous pouvons citer comme exemple le «Global Equity Market Neutral Fund» de Janus Henderson Investors. Lancé en 2017, ce fonds encore relativement nouveau a pour objectif d’obtenir un rendement positif sur une période de 12 mois, quelles que soient les circonstances de marché. «Avec ce fonds, nous souhaitons donner à nos clients une occasion de se diversifier sur les marchés d’actions mondiaux avec une volatilité limitée», explique le gestionnaire du fonds Steven Johnstone.

«Nous essayons d’obtenir un meilleur rendement des gagnants aussi bien que des perdants.» Steve Johnstone gestionnaire de fonds chez Janus Henderson

Le portefeuille s’appuie sur des «paires» d’investissements, c’est-à-dire des paires d’actions où le fonds prend une position «long» (longue) sur une action, et une position «short» (courte) sur l’autre. Lorsqu’un investisseur «short» investit dans une action, il spécule sur la baisse du cours en vendant des actions empruntées moyennant un «loyer», dans l’espoir de pouvoir les racheter plus tard à meilleur prix et d’empocher ainsi la différence. «Nous essayons d’obtenir un meilleur rendement que notre benchmark, à la fois des actions gagnantes et perdantes», explique Johnstone.

«Nous travaillons avec les meilleures idées des spécialistes de notre société. Il peut tout aussi bien s’agir d’un parcours positif ou négatif», poursuit le gestionnaire. Ensuite, pour couvrir le risque, les gestionnaires y associent une autre action. Exemple fictif: «Imaginons que le secteur gazier se porte bien et que l’entreprise énergétique norvégienne Equinor est bien positionnée pour augmenter ses prix. Dans ce cas, nous pourrions prendre une position “long” sur Equinor. Au même moment, nous couvririons le risque en prenant une position “short” sur une autre action.»

Limites de pertes

Dans son portefeuille, Johnstone traite au total 60 à 80 idées différentes – couvrant le monde entier et tous les secteurs – ce qui se traduit par 120 à 160 positions et un portefeuille équilibré peu corrélé avec le marché d’actions, avec un risque maîtrisé et une volatilité réduite.

"Nous pensons que la reprise et la croissance poursuivront sur leur lancée, mais que les marchés financiers sont un peu trop nerveux." Steve Johnstone gestionnaire de fonds chez Janus Henderson

En plus du système d’investissements «par paires», Janus Henderson maintient les risques sous contrôle en fixant des limites de pertes souples ou strictes. Lorsqu’une transaction double augmente de plus de 40 points de base ou baisse de plus de 30 points de base, elle est à nouveau évaluée. Johnstone contacte alors le gestionnaire à l’origine de l’idée. Si la contribution négative atteint 50 points de base, alors une limite «stop loss» stricte entre en jeu.

Le portefeuille se compose actuellement de près de 50% d’actions européennes et de respectivement 25% d’actions américaines et asiatiques. Fin juillet, la principale position était la société allemande Brenntag, distributeur de produits chimiques. Elle était suivie par Legrand, le fabricant français de matériel électrique, par l’assureur chinois Ping An, la chaîne de restauration rapide américaine McDonald’s et le géant chinois de l’internet et du commerce en ligne Alibaba. Il s’agit chaque fois de positions «longues». Janus Henderson refuse de révéler ses positions «courtes».

5,1% résultat annuel moyen Depuis son lancement, le fonds «Global Equity Market Neutral Fund» de Janus Henderson Investors affiche un résultat annuel moyen de 5,1% avec une volatilité de 4,3%.