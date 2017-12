"En Belgique, on a trop tendance à douter de ses capacités"

Après avoir lancé un premier fonds lesté de 80 millions d’euros il y a trois ans, la société d’investissement Fortino, créée par Duco Sickinghe et Renaat Berckmoes, les anciens CEO et CFO de l’opérateur Telenet, repasse les plats, mais en voyant plus grand: ils se font fort de récolter 200 millions pour Fortino Capital II Growth, qui investira dans des entreprises en croissance du Benelux. Duco Sickinghe détaille le projet…