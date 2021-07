En portefeuille

Fonds d’actions

Les actions chinoises – appelées "actions A" et qui sont cotées à Shenzhen et Shanghai – ont de beaux jours devant elles. Non seulement les entreprises profitent de la forte croissance interne chinoise, mais les actions devraient également être progressivement intégrées aux indices boursiers mondiaux, ce qui permettra à davantage d’investisseurs étrangers de les découvrir.