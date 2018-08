Et si vous misiez sur les rachats d'actions?

Portés par la bonne tenue de l’économie américaine, les rachats d’actions ont le vent en poupe outre-Atlantique. Notamment parmi les petites capitalisations boursières.

Il existe deux fonds commercialisés en Belgique et proposant de s’exposer à la thématique des rachats d’actions propres sur le marché américain: KBC Equity Fund – Buyback America et DIM Funds SICAV – PV Buyback USA . Si le fonds de KBC Asset Management se propose d’investir dans de grandes capitalisations (Apple, Exxon, Pepsico, Visa, Pfizer, etc), le fonds proposé par DIM Funds vise davantage les petites capitalisations.

Theo Vermaelen est le gestionnaire de DIM Funds SICAV – PV Buyback USA, qui affiche une performance annualisée proche de 12% sur les trois derniers exercices et de 15% depuis le début 2018. Il est également un professeur d’université à l’INSEAD Business School, après avoir établi une grande partie de sa réputation sur l’analyse des rachats d’actions. Avant de créer DIM Funds, il avait également été à l’origine de la création du fonds de KBC AM (entre 1998 et 2004). "Notre recherche académique a démontré que cette stratégie a historiquement dégagé une performance supérieure à l’indice Russell 2000, à condition de viser des sociétés qui rachètent leurs actions en raison de leur valorisation attractive et pas pour augmenter artificiellement leur résultat par action. Et à condition de conserver ces titres pendant au moins trois ans après l’annonce du programme."

Le positionnement fait la part belle au secteur technologique (41% des actifs sous gestion), les soins de santé (15%), les valeurs financières (13%) et les industrielles (10%). "Les six premiers mois de 2018 ont été excellents pour les petites capitalisations américaines, grâce à la bonne tenue de l’économie. La croissance du PNB sur le second trimestre 2018 devrait approcher les 4%. En outre, le taux de chômage est à un plus bas sur les quarante dernières années, tandis que la confiance des consommateurs est à un record historique. De leur côté, les grandes capitalisations ont été davantage affectées par les incertitudes sur les échanges commerciaux."