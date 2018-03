Flavia Cheong: "On ne peut pas obtenir une image exhaustive d'une entreprise en se contentant de lire des rapports."

Qu’il vaut mieux éviter les hypothèses. On ne peut pas obtenir une image exhaustive d’une entreprise en se contentant de lire des rapports. Il faut discuter avec le management et développer nos propres analyses. Nous avons aussi appris à ne pas nous laisser emporter par l’enthousiasme des dirigeants, surtout s’il ne coïncide pas avec nos analyses financières. Nous devons comprendre l’environnement dans lequel les entreprises évoluent.

Cette responsabilité peut être très lourde. Mon mari épargne pour sa pension et les commentaires qu’il fait sur le rendement de son argent me font parfois de la peine. Expliquer pourquoi un investissement ne répond pas aux attentes est une des choses les plus difficiles. Mais cela ne m’empêche pas de dormir.