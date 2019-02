Funds For Good lance un nouveau fonds d'actions

Funds For Good est un distributeur de fonds qui reverse chaque année 50% de son résultat net ou 10% de ses commissions de gestion à un fonds philanthropique, qui octroie des prêts d’honneur (sans intérêts) à des entrepreneurs qui ont des difficultés à se financer auprès des banques traditionnelles. Depuis la création de Funds For Good, près de 160 nouvelles sociétés ont ainsi été créées grâce à cette initiative.

Approche quantitative

"En 2017, nous avions interrogé nos clients pour savoir quels types de produits ils souhaiteraient nous voir proposer dans le futur. À cette époque, les deux demandes qui venaient au sommet de la liste étaient un fonds mixte flexible et un fonds en actions européennes", rappelle Nicolas Crochet, fondateur et co-CEO de Funds For Good. Le premier a été lancé au début de l’année dernière (voir encadré) et le second vient d’être mis à disposition des clients.