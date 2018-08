Gestionnaires de fonds au long cours (1/7)

Fiche technique

Nom: Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth (ISIN: IE00B19ZB094)

Gestionnaires: Richard Freeman (depuis 1983), Evan Bauman

Stratégie: Le fonds est réputé pour sa gestion de long terme, avec un turnover extrêmement faible des positions, autour de 5% par an, soit une durée moyenne de rétention de 20 ans. Le fonds a également des biais sectoriels importants, notamment sur la santé et les sociétés biotech, sur la technologie et sur les pétrolières.

Principales expositions: Biogen, Amgen, Autodesk, UnitedHealth, Comcast, Allergan, Seagate, Anadarko, Broadcom, Twitter