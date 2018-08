Gestionnaires de fonds au long cours (2/7)

En ayant obligatoirement 50% des actifs sous gestion exposés aux marchés obligataires et monétaires, la performance a souffert ces dernières années de la faiblesse des taux, tandis que l’équipe de gestion en actions a connu quelques changements. L’objectif de défense du patrimoine des investisseurs reste toutefois ancré dans l’ADN du fonds, et les actifs sous gestion (y compris le clone luxembourgeois créé en 2013) tournent autour de 22 milliards d’euros.

À la fin du mois de juin 2018, le fonds détenait près de 23% de ses actifs en cash, pour 30% sur les marchés obligataires (dont une part importante dans la dette bancaire) et 47% sur les marchés d’actions. Cette partie du portefeuille s’est orientée de manière très marquée sur l’Amérique du Nord (qui pèse plus de 60% de la poche actions) et sur les groupes internet, et notamment les réseaux sociaux (Facebook) ou sur les acteurs du commerce électronique (MercadoLibre ou Amazon.com). Carmignac Patrimoine est également exposé à plus de 60% à l’Europe sur la partie obligataire.