Gestionnaires de fonds au long cours (3/7)

Austin Forey a été rejoint en 2013 par Leon Eidelman, qui travaille chez JP Morgan Asset Management depuis 2002. Il s’agit donc d’une équipe expérimentée et éprouvée qui a affiché une performance annualisée supérieure à 4,5% sur la dernière décennie et qui a dégagé une surperformance par rapport à son indice de référence sur 17 des 20 dernières années. "Notre portefeuille a tendance à réaliser de bonnes performances lorsque les conditions macroéconomiques sont neutres et lorsque les facteurs spécifiques aux entreprises sont la principale cause de la performance boursière", souligne Austin Forey.