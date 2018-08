Gestionnaires de fonds au long cours (4/7)

Depuis 1988, les destins de Jacques Berghmans et de TreeTop Convertible International sont indissociables.

Créé sous le nom de Star Convertible, ce fonds sera pendant longtemps géré avec Hubert d’Ansembourg, avec des actifs sous gestion qui atteindront un moment 2,5 milliards d’euros. La crise de 2008 aura toutefois un impact important sur la taille du fonds, qui sera pendant longtemps fermé aux nouvelles souscriptions. La stratégie commerciale sera également réorientée pour moins dépendre des banquiers privés et favoriser le développement d’une clientèle propre, avec un modèle de distribution directe par le biais du site internet du groupe.

TreeTop Convertible International s’expose aux marchés financiers par l’intermédiaire d’obligations convertibles, mais le but est vraiment d’avoir une exposition à des sociétés possédant un potentiel de croissance attractif sur le long terme, achetées avec une valorisation attractive. En conséquence, Jacques Berghmans est également friand de convertibles synthétiques, qui visent à reproduire le comportement boursier d’une obligation convertible en combinant des émissions obligataires classiques et des produits dérivés (options, warrants, etc). Ceci permet aux gestionnaires de pouvoir s’exposer à des sociétés, des zones géographiques ou des secteurs sur lesquels il n’existe pas d’obligations convertibles.