Gestionnaires de fonds au long cours (6/7)

Encore relativement peu connu en Belgique, Capital Group est un des principaux gestionnaires sur le marché américain avec plus de 1.700 milliards de dollars sous gestion. Claudia Huntington est entrée chez Capital Group il y a 45 ans et est à la tête du fonds Capital Group AMCAP Fund depuis 1996. Cette stratégie est exposée principalement aux actions américaines, avec des actifs sous gestion qui dépassent 66 milliards de dollars .

"La stratégie d’investissement n’a jamais varié de son mandat original: investir dans des sociétés de croissance de toutes les tailles, en se focalisant sur celles situées aux Etats-Unis, souligne Claudia Huntington. Il reste possible d’identifier de nombreuses sociétés innovantes et disruptives. Parmi les principales positions de notre fonds (qui en comporte près de 150), nous avons par exemple des sociétés comme Alphabet, Netflix ou Biomarin". Les gestionnaires n’hésitent pas non plus à prendre parfois des positions sur des actions fortement décotées si les analystes estiment que la baisse est injustifiée.