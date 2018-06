Investissements alternatifs: via les fonds ou l'action?

Tikehau Capital (baptisé du nom d’une île polynésienne) est spécialisé en investissements alternatifs et se concentre sur quatre domaines: dette privée, immobilier, investissements en capital et stratégies liquides. L’entreprise a été créée en 2004 par Mathieu Chabran et Antoine Flamrion, tous deux anciens collaborateurs de Goldman Sachs et de Merrill Lynch, alors qu’ils avaient respectivement à peine 28 et 31 ans. Le duo est très ambitieux et aurait un jour déclaré qu’il souhaitait devenir "le Blackstone européen".