"J’essaie de convaincre les investisseurs d’avoir une vision à long terme"

Chez Candriam, Lamine Saïdi gère depuis 10 ans le fonds d'actions durable SRI Equity Emerging Markets. "De plus en plus d'investisseurs particuliers souhaitent obtenir davantage qu'un simple rendement financier".

J’essaie d’imprimer un minimum pour ne pas gaspiller de papier, de rouler le plus possible à vélo et d’acheter bio.

Cette tendance est présente depuis longtemps chez les investisseurs institutionnels. Quant aux particuliers, ils souhaitent de plus en plus obtenir davantage qu’un simple rendement financier. Surtout la jeune génération. Elle veut faire un pas de plus et opte pour des entreprises qui contribuent à rendre notre monde meilleur.