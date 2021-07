Jerome Henrion: "Les crédits hypothécaires irlandais rapportent le plus dans la zone euro"

Le gestionnaire patrimonial britannique M&G lance un fonds qui investit dans les emprunts hypothécaires de la zone euro. "C’est en Irlande qu’on trouve les meilleures opportunités", explique le gestionnaire du fonds, Jerome Henrion.

Trois questions à Jerome Henrion, gestionnaire du fonds M&G spécialisé dans les crédits hypothécaires.

1. Pourquoi investir dans des emprunts hypothécaires?

Ces investissements offrent de nombreux avantages. Tout d’abord, ils ne sont pas corrélés aux marchés financiers étant donné qu’il s’agit de crédits bancaires. Et vu qu’ils ne sont pas achetés par les banques centrales, les différentiels de taux par rapport aux obligations souveraines ne sont pas réduits artificiellement. En outre, les rendements des emprunts hypothécaires sont plus élevés que ceux des obligations d’entreprises de risque comparable.

5.000 milliards d'euros Fin 2019, l’encours des crédits hypothécaires dans les 19 pays de la zone euro s’élevait à un peu plus de 5.000 milliards d’euros.

Par ailleurs, les emprunts hypothécaires pourraient également profiter d’une hausse éventuelle de l’inflation. Toute hausse des salaires signifie que les emprunteurs sont mieux à même de rembourser leurs dettes et, d’autre part, les prix des maisons augmentent plus ou moins au même rythme que l’inflation.

Enfin, il s’agit d’un marché important et mature d’environ trois fois la taille de celui des obligations d’entreprises de qualité. Fin 2019, l’encours des crédits hypothécaires dans les 19 pays de la zone euro s’élevait à un peu plus de 5.000 milliards d’euros.»

2. Votre fonds investit surtout dans des crédits hypothécaires irlandais. Pourquoi?

Les prêts hypothécaires irlandais offrent les rendements les plus élevés de la zone euro. L’origine de ces rendements est structurelle et s’explique par le nombre limité de banques proposant ces crédits. Récemment, deux banques se sont encore retirées du marché. Nous jouissons d’une relation exclusive avec le plus gros fournisseur non bancaire de crédits d’Irlande, que nous utilisons depuis près de trois ans pour d’autres fonds. Grâce à ce partenariat, nous venons de lancer en Irlande les premiers prêts hypothécaires fixes à long terme.

"Nous étudions également d’autres pays, comme la Belgique, où nous envisageons de créer un portefeuille similaire à court terme." Jerome Henrion

Nous étudions également d’autres pays, comme la Belgique, où nous envisageons de créer un portefeuille similaire à court terme.

Il est important de noter que nous n’émettons pas nous-mêmes les prêts hypothécaires, mais que nous fournissons le financement et les investissements aux meilleurs fournisseurs de crédits. Ils établissent le prêt avec les clients, les intérêts et le principal nous reviennent à titre d’investisseurs et nous procurent un rendement.

3. Quels sont les changements intervenus au niveau des règlementations afin d’éviter que la crise financière de 2007 ne se reproduise?

En règle générale, les critères d’acceptation d’un dossier de crédit hypothécaire sont devenus beaucoup plus stricts. En Irlande, la banque centrale impose des conditions drastiques aux banques pour leur portefeuille de crédit.

"Certaines des pratiques agressives de vente de crédits hypothécaires – qui avaient cours avant la crise financière – ont été abandonnées." Jerome Henrion

Ce dernier ne peut, par exemple, comprendre qu’un petit pourcentage de crédits dont le montant emprunté représente plus de 90% de la valeur du bien pour des acheteurs qui concluent pour la première fois un emprunt hypothécaire et plus de 80% pour ceux qui souscrivent un crédit pour la deuxième fois. Des règles comparables s’appliquent dans toute la zone euro pour protéger le système financier.

Par ailleurs, certaines des pratiques agressives de vente de crédits hypothécaires – qui avaient cours avant la crise financière – ont été abandonnées ou sont fortement encadrées par les règlementations.