Keep it simple

Le nombre de nouveaux enregistrements dépasse de loin le nombre de radiations , qui durant la même période s’est élevé à 128. Résultat: le marché belge s’est enrichi de 148 fonds. Tous ces fonds ne sont cependant pas accessibles aux investisseurs individuels , car certains sont réservés aux institutionnels et aux grands investisseurs. Mais c’est un fait qu’il devient de plus en plus difficile de voir la forêt à travers les arbres.

Car parallèlement à cette augmentation constante de fonds (non cotés), de plus en plus de fonds cotés (ou trackers) trouvent le chemin de la bourse. Ces trackers répliquent par ailleurs des indices très différents et appliquent des stratégies de plus en plus complexes. Pour se distinguer des autres dans cette forêt très densément peuplée, les émetteurs baptisent leurs fonds de noms de plus en plus longs, ce qui provoque un effet dissuasif pour de nombreux investisseurs.