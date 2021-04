L'éducation, un investissement rentable

Les fonds actions consacrés au thème de l'éducation séduisent de plus en plus d'investisseurs. La crise sanitaire a, en outre, donné des ailes à ce secteur.

Un pied dans les pays émergents

L'Europe est à la traîne . Elle espère toutefois vite rattraper son retard en profitant de la récente adoption de nouveaux outils d'apprentissage plus personnalisés et plus immersifs dans l'enseignement scolaire et universitaire.

Le pari gagnant de Sofina

Et les perspectives sont, par essence, positives. Selon The Institute for the Future, un think tank américain très écouté par les décideurs, 85% des emplois que les étudiants d’aujourd’hui auront en 2030 n’existent pas encore.