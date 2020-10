L'homme derrière votre fonds

Kris Hermie (44 ans) est gestionnaire de fonds de la maison gantoise Value Square, où il gère 250 millions d’euros.

À quel âge avez-vous réalisé votre premier investissement?

Quand j’étais étudiant, j’ai rejoint un club d’investissement à Alost. L’âge moyen des membres était nettement plus élevé que le mien.

Quel fut votre premier investissement à titre privé?

Quel fut votre meilleur investissement?

Je me souviens d’avoir investi dans Intel au milieu des années ‘90. L’évolution des PC était fulgurante et Intel était aux premières loges. Ce qui m’a poussé à investir fut une discussion avec le gérant d’un magasin d’électronique. Il avait vu la vitesse à laquelle tout évoluait et constaté la présence d’Intel dans tous les nouveaux ordinateurs.