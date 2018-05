"L'immobilier résidentiel apporte une dimension défensive aux portefeuilles immobiliers."

Le Suédois Lars Graneld est expert immobilier pour Aberdeen Standard Investments. Cette société britannique gère l’équivalent de près de 50 milliards d’euros d’immobilier, soit 7% du total des actifs sous gestion.

Quelle est votre stratégie en matière d’investissements immobiliers?

Standard Life et Aberdeen AM ont toutes deux une tradition d’investissements directs au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Cela signifie que nos fonds investissent directement dans la brique, avec une moyenne de 25 bâtiments par fonds. Standard Life est par ailleurs spécialisé dans les fonds composés d’actions immobilières sous-jacentes cotées et Aberdeen dans des fonds immobiliers non cotés. Suite à notre fusion, nous proposons aujourd’hui trois façons d’investir dans ce secteur.

À l’heure actuelle, quel segment immobilier a votre préférence?

L’immobilier résidentiel est très intéressant. Ce segment existe depuis longtemps aux États-Unis et est en phase de rattrapage en Europe. Les logements, kots étudiants, maisons de repos, etc., apportent une dimension défensive aux portefeuilles immobiliers.

Le taux d’occupation est généralement proche de 100%, alors que dans l’immobilier commercial et de bureaux, le vide locatif est régulièrement supérieur à 10%. De plus, l’immobilier résidentiel bénéficie de tendances comme l’urbanisation et la migration. Dans le segment de l’immobilier commercial, notre préférence va aux entrepôts. Les bureaux souffrent de la tendance au télétravail et aux postes de travail mobiles, tandis que le commerce de détail est concurrencé par le commerce en ligne. Nous croyons encore aux magasins de proximité dans le secteur alimentaire et aux centres commerciaux proposant également des loisirs. Suite au Brexit, nous sommes prudents sur l’immobilier britannique.

Vous êtes en train de lever des capitaux pour investir dans un fonds de "secondaries" d’immobilier international. Pouvez-vous nous en dire plus?