L’obligation verte n’est plus un marché de niche

La Commission européenne souhaite lever un tiers du montant du fonds de relance européen, qui représente 750 milliards d’euros, sous forme d’obligations vertes. Les maisons de fonds parlent d’un nouveau coup de pouce pour ces produits populaires.

Les obligations vertes ont vu le jour en novembre 2008 sous les auspices de la Banque Mondiale. Il s’agit d’obligations assorties de l’engagement de l’émetteur à utiliser les fonds pour des projets «verts». Mais les obligations vertes ont véritablement décollé ces dernières années, avec l’augmentation de l’intérêt pour la problématique environnementale. En 2019, 250 milliards de dollars ont été collectés par le biais d’obligations vertes. C’est un record. Et une hausse de 49% en un an. Et même si les émissions de 2020 ont connu un coup de frein à cause de la crise du coronavirus, la demande reste soutenue. «La dernière émission du constructeur automobile allemand Daimler a été un tel succès que l’émetteur a pu fixer le prix en dessous de celui des obligations traditionnelles», souligne la maison de fonds allemande DWS. Le compteur des obligations vertes affiche déjà plus de 600 milliards d’euros.

Les maisons de fonds sont convaincues que ce montant continuera à croître. Le fonds de relance européen de 750 milliards d’euros, que l’Europe veut utiliser pour faire redémarrer l’économie après la crise du coronavirus, devrait donner à ces obligations un nouveau coup d’accélérateur. La Commission européenne souhaite lever un tiers de ce montant par le biais d’obligations vertes.

«Le nombre d’émissions d’obligations vertes augmente dans d’autres secteurs, avec notamment des firmes comme Coca-Cola, Daimler, Visa, etc.» Bram Bos gestionnaire de fonds chez NNIP

Par ailleurs, de plus en plus de gouvernements souhaitent prendre le train de ces obligations. Début septembre, l’Allemagne a lancé le concept des «Green Twin Bonds» (obligations vertes jumelées), dont l’objectif est de faire bouger l’ensemble de la courbe des taux avec des obligations vertes, de sorte que pour chaque échéance d’obligations souveraines allemandes conventionnelles, on trouve son équivalent «vert».

«Nous pensons que nous n’en sommes qu’au début», estime également Alban de Fäy d’Amundi. «Nous avons besoin de milliers de milliards d’euros si nous voulons une économie à faible taux d’émission de carbone à l’horizon 2030. Nous sommes convaincus que les obligations vertes recèlent encore beaucoup de potentiel.»

Même son de cloche chez BNP Paribas Asset Management. «Ces cinq dernières années, le marché des obligations vertes a connu une croissance exponentielle. Les montants investis dans notre fonds sont passés de 100 millions d’euros il y a trois ans à 650 millions d’euros aujourd’hui», explique Arnaud-Guilhem Lamy de BNP Paribas Asset Management. «Alors qu’il y a trois ans, l’offre créait la demande, c’est aujourd’hui le contraire. Nous constatons également une nette augmentation du nombre d’émetteurs», ajoute-t-il.

C’est une bonne nouvelle, car les gestionnaires de fonds d’obligations vertes ont grandement besoin de diversification. Le marché des obligations vertes se répartit plus ou moins entre 46% pour les entreprises et 54% pour les pouvoirs publics ou parapublics. «Alors que les obligations d’entreprises sont surtout dominées par le secteur des services aux collectivités et le secteur financier, le nombre d’émissions augmente dans d’autres domaines, avec par exemple des firmes comme Coca-Cola, Daimler, Visa, etc.» ajoute Bram Bos de NN Investment Partners.

Sur le marché belge, on trouve une dizaine de fonds enregistrés dédiés exclusivement aux obligations vertes.

Si l’on en croit les gestionnaires de fonds, ils appliquent une stratégie similaire à celle des fonds obligataires traditionnels, à quelques nuances près. «Tout d’abord, l’univers d’investissement est moins diversifié. Certains secteurs comme les médias, l’alimentation et les boissons en sont encore absents. Par ailleurs, avec les fonds d’obligations vertes, nous nous focalisons davantage sur le marché primaire. Si vous voulez réellement avoir un impact, il vaut mieux financer directement l’émetteur que d’acheter les titres sur le marché secondaire», explique-t-on chez BNP Paribas Asset Management.

Autre élément important dans la gestion des fonds, le marché des obligations vertes est encore autorégulé. Il y a bien les «Green Bond Principles», mais ils ne permettent pas d’exclure totalement le «green washing». «Il existe d’innombrables définitions de la notion de “vert”», explique DWS. «Pour être certains du caractère “vert” de l’obligation dans laquelle nous investissons, nous appliquons notre propre méthodologie. Elle comprend l’évaluation de critères techniques et l’analyse de l’émetteur, pour aboutir à un “DWS Green Bond Rating”. Ce rating permet aux gestionnaires de fonds de savoir facilement dans quelle mesure une obligation est “verte”.»

BNP Paribas Asset Management applique également un filtre «vert» supplémentaire lors de sa sélection d’obligations vertes: «Avant de donner l’approbation à nos gestionnaires pour l’achat d’une obligation verte, nos analystes ESG les examinent une par une selon notre méthodologie. Ils analysent également le rapport d’impact a posteriori pour vérifier si la réalité correspond aux promesses faites au moment de l’émission.» Suite à cette analyse, BNP Paribas AM exclut 20% des obligations qui se présentent comme «vertes».

Chez NNIP, on nuance: «Personne ne sait ce qui se trouve derrière une obligation traditionnelle, alors que les obligations vertes sont au préalable passées au crible par des spécialistes externes.» Il n’empêche que la maison de fonds applique aussi des critères de sélection très stricts pour ses trois fonds obligataires verts. «Nous analysons bien sûr l’obligation, mais nous intéressons aussi au profil ESG de l’émetteur. Suite à cette analyse, nous excluons actuellement 17% des obligations labellisées “vertes”», explique Bram Bos.

Le marché des obligations sociales est également en plein développement. Il finance des projets sociaux dans les domaines de l’enseignement ou des soins de santé.

À cause de cette problématique, Lazard Asset Management a décidé de ne pas encore proposer de fonds obligataires «verts», mais cela ne signifie pas que le gestionnaire n’y investit pas. «Nous investissons dans les obligations vertes depuis 2015, mais nous voulons continuer à appliquer notre propre philosophie. Par exemple, nous n’investissons pas dans une obligation verte émise par une entreprise charbonnière. À l’heure actuelle, nos fonds obligataires comportent en moyenne 17% d’obligations vertes», précise Yvette Klevan de Lazard Asset Management.

Les gestionnaires ne peuvent en tout cas pas faire l’impasse sur les obligations vertes sous le prétexte du rendement. «En théorie, le rendement d’une obligation est lié à la solvabilité de l’émetteur, et non à la transparence des processus qui sont propres aux obligations vertes», explique Amundi. Le rendement des obligations vertes est donc comparable à celui des obligations conventionnelles. On trouve parfois des différences, mais minimes.

