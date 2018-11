La Cambre Funds sous pavillon français

Les deux compartiments actuels seront confiés au parisien Sepiam et fusionnés dans une approche flexible et moins obligataire.

À partir du 15 novembre prochain, les deux compartiments proposés par La Cambre Funds passeront sous pavillon français, plus particulièrement chez la société de gestion Sepiam, un groupe parisien spécialisé dans les stratégies actives et flexibles, qui utilise une plateforme de sélection automatisée pour sélectionner les lignes directes et les fonds qui entrent dans la composition des portefeuilles.