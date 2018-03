"La biotech Genmab n'a commis l'erreur de Thrombogenics"

Ryanair obtient de mauvais scores en matière de gestion des Ressources Humaines et de gouvernance. Ce sont les ‘S’ et ‘G’ des critères ESG (Environnemental, Social et Gouvernance, ndlr). Mais au niveau du ‘E’, Ryanair se classe très bien: elle possède la flotte d’avions la moins polluante du secteur. Si l’entreprise améliore ses résultats sur le plan de la durabilité, nous pourrons envisager d’augmenter notre position. Nos modèles d’évaluation tiennent compte d’un bonus de durabilité.

Nous pensons que si nous voulons pousser les entreprises à être plus durables, le dialogue est plus efficace qu’une liste noire. Nous détenons Ryanair en portefeuille parce que la compagnie affiche les coûts les plus bas et peut ainsi profiter au mieux de l’augmentation attendue du nombre de passagers dans le monde. Par ailleurs, Ryanair a contribué à démocratiser les voyages en avion, ce qui a une certaine valeur sur le plan social.