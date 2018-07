"La biotech reste un secteur attractif sur le long terme"

Candriam propose un des meilleurs fonds dans le domaine de la biotechnologie depuis de très nombreuses années, avec une performance annuelle qui a dépassé 22% par an sur la dernière décennie , et des actifs sous gestion qui atteignent désormais 1 milliard de dollars. Si le secteur a marqué le pas durant les trois dernières années, notamment en raison des craintes quant aux pressions sur les prix des médicaments aux Etats-Unis, force est de constater que ces menaces sont en train de s’estomper. La plupart des fonds exposés sur les valeurs biotech ont repris une dizaine de pourcents depuis le début 2018.

Rudy Van den Eynde (gestionnaire du fonds Candriam Equities Biotechnology ) souligne avoir besoin d’une bonne visibilité sur le développement du portefeuille. Il axe sa stratégie vers les grands groupes qui disposent déjà d’une bonne vision sur leurs flux de trésorerie futurs. "La sélection de titres se base avant tout sur les données cliniques. Le plus important est de bien comprendre le mécanisme d’action d’une molécule et de comparer avec l’ensemble des médicaments en développement ou déjà approuvés, et viser des zones thérapeutiques qui ne sont pas surpeuplées. Et idéalement, il faut rentrer sur un dossier avant la Phase III des essais cliniques, au moment où le potentiel haussier sera le plus important avec un degré d’incertitude déjà beaucoup moins important." Le besoin d’avoir une bonne visibilité pour les résultats à moyen terme a pour conséquence qu’il prendra souvent des positions relativement modestes sur les valeurs biotech belges.