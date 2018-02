Le fonds souverain norvégien a grossi de plus de 100 milliards d'euros en 2017

7 milliards $

Le poids de la Belgique dans le fonds norvégien

La Belgique pèse plus de 7 milliards de dollars dans le fonds, soit 2,2 milliards de dollars en obligations et 5,2 milliards en actions belges, investis dans pas moins de 52 sociétés belges. On y retrouve les grands noms du Bel 20 comme AB Inbev, KBC ou encore Solvay.