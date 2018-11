Le futur des fonds, entre robots et ISR

En parallèle, les gestionnaires de fonds sont confrontés à une régulation plus sévère. "La directive MiFID2 impose un profil d'investisseur, mais il ne faudrait pas que la réglementation impose trop de contraintes, sinon les coûts vont augmenter, et nous ne pourrions plus conseiller des clients détenant moins de 100.000 euros de capital" prévient Marnix Arickx, président de la Beama. Mais il admet que les fonds sont devenus plus transparents. Marlene Hassine Konqui, de Lyxor Asset Managment, estime que cette transparence est positive pour les ETF (fonds indiciels), car "le principal avantage des ETF repose sur leurs frais et sur leur transparence" souligne -t-elle. Mais selon elle, les ETF vont surtout profiter de tendances comme l'investissement socialement responsable, le Smart Beta et les ETF thématiques. Pieter Furnée, responsable ISR chez DWS, voit une opportunité importante pour l'industrie des fonds avec l'ISR. "Par exemple, l'energie renouvelable offre un retour sur investissement de 20 à 25% par an. Cela fait des rendements importants" souligne-t-il.