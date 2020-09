Les 3 fonds préférés de Steven De Punt

Fonds d’actions

Depuis le début de l’année 2014 , les gestionnaires ont réussi – grâce à leur enthousiasme et leur expertise – à convaincre de miser sur de nouvelles opportunités. Leur choix d’actions est basé sur la recherche d’entreprises souhaitant façonner et améliorer l’avenir . Le fonds se concentre sur 7 thèmes : nanotechnologie, écologie, bien-être, génération Z, e-society, industrie 4.0 et sécurité. Le secteur du gaming en est un bel exemple.

Fonds obligataire

Flossbach von Storch a démontré que ce n’était pas indispensable. En plus de son focus mondial et de la répartition habituelle entre obligations d’entreprises et souveraines, le fonds laisse de la place à des instruments moins connus comme les obligations et certificats convertibles. Par ailleurs, ils osent également acheter du papier dont l’échéance est un peu plus longue. Cette approche permet d’obtenir des rendements très supérieurs à ceux des indices et des stratégies comparables, sans devoir sacrifier la stabilité et la robustesse.