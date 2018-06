Les Belges considèrent qu'investir est réservé aux riches

Le gestionnaire d’actifs JPMorgan Asset Management a mené une enquête auprès de 1.000 Belges concernant leurs finances personnelles. " Nous arrivons une fois de plus à la conclusion que les Belges ont plus que jamais besoin d’éducation financière " , conclut le stratégiste Vincent Juvyns.

Le compte d’épargne – qui ne rapporte quasiment plus rien – reste malgré tout très populaire en Belgique. Quelle que soit l’évolution des taux, il reste le premier choix pour 22% de nos concitoyens. Au même moment, 27% des Belges s’inquiètent de l’impact de l’inflation, à savoir l’érosion de leur épargne. Malgré cette inquiétude, à peine 13% des personnes interrogées disent rechercher des solutions alternatives au compte d’épargne.

Pour 100 euros, vous pouvez déjà obtenir une part d’un fonds mixte (actions, obligations, etc.).

Passivité et ignorance

" Les épargnants belges sont passifs ", constate Vincent Juvyns. Cela semble s’expliquer en partie par leur manque de connaissances. " De nombreux épargnants – c’est-à-dire 43% des participants à l’enquête – avancent comme principale raison le fait qu’ils ne disposent pas de sommes importantes, 26% indiquent avoir peur de perdre de l’argent, et 22% estiment qu’ils ne disposent pas de connaissances suffisantes. "

C’est bien entendu étonnant, car jamais les investissements n’ont été aussi accessibles . " Pour 100 euros, vous pouvez déjà obtenir une part d’un fonds mixte (actions, obligations, etc.). Vous pouvez également investir dans un plan d’épargne de fonds à raison de 10 euros par mois. Qui parle de sommes importantes? " s’interroge Vincent Juvyns.

Le stratégiste souligne qu’il est important d’investir pour ses vieux jours. "Aux Pays-Bas, certaines pensions de fonctionnaires ne sont plus indexées. En France, la fiscalité des pensions est en train d’être modifiée. Cette évolution doit nous inciter à être vigilants et à nous constituer une poire pour la soif, en plus de la pension légale. Ce n’est pas un luxe."