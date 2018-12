"Les actions européennes sont bon marché"

Nous avons réduit le poids des actions européennes au bénéfice des actions américaines et de marchés émergents. Aujourd’hui, nous investissons un peu plus que la normale dans les pays émergents, un peu moins aux États-Unis et nous sommes neutres envers l’Europe. Nous conservons malgré tout des positions importantes en actions européennes, vu qu’elles sont bon marché. Le ratio cours/bénéfice attendu ne dépasse pas 13. Si nous comparons le cours des actions avec leur valeur comptable, les entreprises européennes n’ont jamais été aussi bon marché depuis 1980, comparé aux actions américaines. Celles-ci sont plus chères, mais la hausse des bénéfices est plus importante. Les actions de marchés émergents sont plus intéressantes qu’au début de l’année. Nous préférons les actions de valeur aux actions de croissance. Les actions de qualité de sociétés dynamiques comme Nestlé, Novartis et SAP sont attrayantes. Idem pour les actions cycliques, aujourd’hui bon marché, comme Michelin et Swatch. Nous détenons également des actions japonaises.