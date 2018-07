Les atouts des valeurs techno européennes

Stratégie: Le fonds est exposé sur une cinquantaine de lignes, avec une concentration importante sur les grands noms de la technologie européenne, mais avec également 35% des actifs exposés sur les petites et moyennes capitalisations. En outre, 70% des actifs sont concentrés sur l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède.

Anis Lahlou-Abid (gestionnaire principal) souligne que le continent européen ne recèle pas spécialement de grands noms actifs dans le commerce électronique ou dans les réseaux sociaux. Il contient cependant plusieurs leaders dans des domaines comme les semi-conducteurs ou les senseurs, et dont le secteur technologique global pourrait difficilement se passer "car ils se trouvent à des endroits stratégiques dans la création de valeur et dans la mise en place de l’internet des objets" . Il cite notamment ASML (microprocesseurs), STMicroelectronics (senseurs 3D) ou l’Allemand Infineon (véhicules électriques).

"Le secteur technologique européen est en outre relativement isolé des événements macroéconomiques, et il évolue historiquement de manière assez indépendante par rapport au secteur global; avec des valorisations qui sont significativement plus attractives avec une croissance attendue des résultats par action attendue entre 15 et 20% pour les trois prochains exercices". Parmi les sous-secteurs qu’il apprécie pour le long terme, Anis Lahlou-Abid pointe notamment les groupes exposés sur les véhicules électriques, l’impression en 3D, les fintech, la réalité augmentée, la domotique, la cybersécurité, le cloud et la biotech.