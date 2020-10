"Les élections présidentielles aux USA pourraient faire reculer le dollar"

1 Quel est l’impact potentiel des élections américaines sur les marchés obligataires?

Jim Leaviss: «Je considère ces élections comme le principal événement de l’année pour les marchés obligataires et les devises. Joe Biden reste le favori, mais rien n’est certain. Et en réalité, le nom du vainqueur n’a pas beaucoup d’importance, car on sait que les deux candidats sont prêts à augmenter les émissions de Bons du Trésor. S’il remporte les élections, Joe Biden devrait dépenser plus en faveur des soins de santé, des plus pauvres et des infrastructures. Avec Donald Trump, nous devrions avoir beaucoup plus d’émissions d’obligations souveraines, mais elles seront utilisées pour réduire les impôts. Le principal risque pour le marché obligataire est toutefois une victoire de Biden avec Trump refusant de reconnaître sa défaite. Cela minerait la confiance dans les autorités, un problème dont les marchés obligataires et les devises peuvent se passer. Si ce scénario se réalise, nous pouvons nous attendre à des ventes massives de dollars et à une correction importante au niveau des actifs américains.»