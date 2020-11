Les fonds préférés de Riet Vijgen (Leo Stevens & Cie)

Riet Vijgen, responsable de la sélection des trackers et des fonds de tiers pour Leo Stevens & Cie.

Riet Vijgen est responsable de la sélection des trackers et des fonds de tiers pour Leo Stevens & Cie. Elle a choisi trois fonds de gestionnaires de renom.

Fonds d’actions

Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund

Nous accordons notre préférence à des fonds durables, qui ont depuis longtemps les investissements responsables inscrits dans leur ADN. Le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund fait partie de ce club depuis les années 1990. L’arrivée du gestionnaire Hamish Chamberlayne a donné un nouvel élan à ce fonds. Il applique les principes d’investissement durable de manière cohérente, y compris dans sa vie privée.

Le fonds utilise la stratégie classique d’exclusion, mais va beaucoup plus loin. Les entreprises qui font des tests sur des animaux, qui sont actives dans le cuir, la viande, les produits laitiers, la restauration rapide et les sodas sont exclues. Le gestionnaire choisit des entreprises innovantes ayant un impact positif sur l’environnement et la société. Cette sélection a abouti à un portefeuille concentré, basé sur des convictions fortes qui contribuent à renforcer les méga tendances de notre société.

Fonds obligataire

M&G (Lux) Investment Funds Global Macro Bond

Le travail des gestionnaires d’obligations n’est pas évident en cette période de taux bas ou négatifs. Pour se différencier, il est primordial de faire preuve de flexibilité, de suivre le marché activement, d’évaluer les obligations correctement et sobrement, et de maîtriser les rendements et les risques. M&G remplit ce rôle avec brio et peut ainsi avoir une valeur ajoutée certaine pour ses clients.

Le Global Macro Bond est un fonds obligataire flexible géré par Jim Leaviss. L’approche est top-down, ce qui permet de reprendre en portefeuille les obligations les plus intéressantes au niveau mondial sur la base d’évaluations macro-économiques. Le gestionnaire cherche à obtenir du rendement en se positionnant activement dans les risques de crédit, d’intérêt et de change. Il est très dynamique et peut rapidement changer ses positions. Son palmarès impressionnant est la meilleure preuve de son expertise.

Fonds mixte

Flossbach von Storch Multiple Opportunities Fund II Feeder R

Il est rare que nous sélectionnions une approche "multi-asset" d’un gestionnaire externe. Nous choisissons plutôt des mandats univoques dans une classe d’actifs spécifique. Pour Flossbach von Storch (FvS) – tout comme pour nous –, les actions restent notre classe d’actifs préférée, plus particulièrement les actions de croissance de qualité bénéficiant d’un avantage concurrentiel et d’une grande prévisibilité des bénéfices.

