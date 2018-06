"Les investisseurs apprécient le caractère tangible des actifs d'infrastructures."

Le thème des infrastructures se trouve en bonne place sur la liste des priorités de nombreux investisseurs. Notre fonds comptabilise actuellement 180 millions d’euros, mais au niveau mondial, ce sont des milliards qui sont investis dans les infrastructures. Les investisseurs apprécient le caractère tangible des actifs sous-jacents. Les infrastructures couvrent aussi de nombreux secteurs: de l’énergie aux autoroutes, en passant par les satellites et les tours de transmission. Le secteur a pour avantage d’être facile à comprendre. De plus, les entreprises qui sont actives dans les infrastructures bénéficient en règle générale de revenus indexés qui sont protégés contre l’inflation.

Il y a dix ans, le secteur se négociait avec une prime de 30% par rapport au marché. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, en particulier à cause des ravages dont ont souffert les télécoms et les services aux collectivités. Ces deux secteurs affichent aujourd’hui une décote de 15 à 20% par rapport à leur valeur intrinsèque. Il existe de grandes différences entre sous-secteurs. Les télécoms s’échangent à un ratio valeur intrinsèque/cash-flow opérationnel (EV/EBITDA) très bas, tandis que les tours de transmissions cotent à un ratio EV/EBITDA très élevé. En règle générale, on peut dire que cette valorisation constitue une protection gratuite contre l’inflation future. Par ailleurs, un panier axé sur les infrastructures devrait être moins volatil que la Bourse en général. Il s’agit généralement d’entreprises dont les flux de trésorerie sont prévisibles et qui distribuent de généreux dividendes. Ces atouts jouent un rôle appréciable en cas de krach boursier.