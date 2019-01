Les leçons de John Bogle, le père des fonds indiciels

Cette semaine, Warren Buffett a salué la mémoire de cet homme décédé à l’âge de 89 ans et qui a tant œuvré pour l’investisseur individuel. Bogle, qui a fondé le groupe Vanguard en 1975, a toujours défendu contre vents et marées les fonds de placement indexés qui sont entièrement calqués sur un indice boursier, comme l’indice S&P500 aux Etats-Unis. Ces fonds sont la meilleure solution pour l’investisseur particulier car les moins coûteux. Ils permettent d’éviter de payer les commissions de gestion, parfois généreuses, réservées aux fonds de placement gérés activement. En outre, historiquement, les fonds gérés passivement délivrent de meilleures performances que les fonds actifs. "Si un gars comme Bogle veut concurrencer un type intelligent comme Buffett, il ne peut faire qu’une chose: acheter toutes les sociétés américaines et les garder pour toujours. Et c’est ce que fait un fonds indexé", disait le fondateur de Vanguard dont les nombreux suiveurs s’appellent les Bogleheads.