"Les maisons de fonds ne sont pas les petites sœurs des banques"

"En Europe, il y a encore du pain sur la planche pour changer cette idée reçue", explique Tanguy van de Werve, le patron de l’Efama, la fédération européenne des fonds.

L’Efama regroupe et défend les intérêts de centaines de maisons de fonds en Europe, qui représentent globalement pas moins de 18.000 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le secteur est donc loin d’être marginal, même si, selon Tanguy van de Werve, cette image a la vie dure en Europe: «Nous devons mieux expliquer notre rôle. Grâce aux milliards d’euros que nous investissons dans les entreprises, non seulement nous participons au financement de l’économie, mais nous jouons aussi un rôle de premier plan dans la transition vers un monde durable et digital», affirme-t-il.

L’expérience de Tanguy van de Werve devrait aider à placer l’Efama encore davantage sous les projecteurs. Âgé de 51 ans, il a accumulé beaucoup d’expérience au sein des institutions européennes. «Cela fait déjà 20 ans que j’ai débarqué dans la “bulle” européenne. Et cette expérience est tout de même appréciable. Vous avez beau étudier au Collège d’Europe à Bruges, cela ne suffit pas pour connaître la réalité de l’Union européenne. Vous devez vivre sur le terrain. Et vous devez développer les “soft skills” nécessaires pour défendre des intérêts a priori parfois contradictoires, trouver des compromis et chercher des alliés», explique-t-il.

Et les intérêts contradictoires ne manquent pas. «L’Efama compte parmi ses membres 28 associations nationales, dont la Beama en Belgique, et 59 maisons de fonds. Il n’est pas toujours simple de convaincre tout le monde du bien-fondé du projet européen. Nous sommes souvent confrontés à des réflexes nationalistes», poursuit-il.

Malgré tout, Tanguy van de Werve se dit fier du succès de l’UCITS, la directive européenne sur les fonds, qui a fixé le cadre du marché européen unifié des fonds. «La première directive date de 1985. Il a fallu dix ans pour que les fonds UCITS atteignent 1.000 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Aujourd’hui, nous en sommes à 10.500 milliards d’euros (les fonds alternatifs représentent près de 7.000 milliards d’euros, NDLR). C’est un succès dont nous pouvons être fiers», ajoute-t-il.

Quels sont les défis qui attendent le secteur des fonds?

Van de Werve: «Ils sont nombreux, mais représentent aussi des opportunités. Je pense en premier lieu à la digitalisation. C’est un “game changer”, car elle va encore accélérer les choses et les transformer en profondeur. Et pas seulement au niveau du processus de vente des fonds, mais aussi dans les services de support, comme le traitement des ordres, la conformité et le marketing. Le big data devrait également jouer un rôle crucial, mais surtout au niveau de la gestion.

Une deuxième opportunité se situe au niveau du développement des fonds durables. L’Europe travaille à la mise en place d’un cadre réglementaire, mais en réalité de nombreuses maisons de fonds sont actives sur ce segment depuis longtemps. Ce n’est donc pas nouveau, mais c’est le début d’un mouvement de grande ampleur. Les investissements durables offrent de nombreuses opportunités. L’objectif? Financer la transition vers l’économie “verte”. C’est aussi l’occasion d’attirer de nouvelles catégories de clients, comme les “millenials”. Si nous arrivons à convaincre cette clientèle d’épargner pour le long terme et de se constituer un capital pension, tout en contribuant à un monde plus durable, alors le potentiel est énorme.

Je m’attends également à une accélération du mouvement de consolidation dans le secteur des fonds. À cause de la pression sur les prix, les maisons de fonds n’auront d’autre choix que de continuer à réaliser des économies d’échelle.

Enfin, nous constatons un succès croissant des investissements passifs, en particulier des ETF. Le marché des trackers – c’est-à-dire des fonds cotés qui répliquent un indice – est encore principalement institutionnel. Le marché des particuliers a donc de beaux jours devant lui. Si les encours des investissements passifs devraient continuer à augmenter, cela ne se fera pas nécessairement au détriment de la gestion active. Au vu de l’importance grandissante de se constituer un bas de laine pour la retraite, la taille du marché est amenée à grandir et la gestion active autant que la gestion passive en profiteront.»

Ces dernières années, le secteur financier a été inondé de nouvelles réglementations. Est-on allé trop loin?

Van de Werve: «Pour nous, le problème n’est pas tant une question de quantité que de qualité. Les nouvelles réglementations induisent des coûts élevés, mais la plupart du temps, les bénéfices retirés sont importants. La protection des investisseurs est une bonne chose, y compris pour nous. Il est absolument nécessaire de disposer d’un cadre pour les investissements durables si l’on veut faire face à la problématique environnementale et éviter le “green washing”. Cela crée des opportunités pour les gestionnaires. Nous avons également besoin de supervision pour assurer la stabilité financière. Les réglementations sont bénéfiques si elles sont de qualité. Mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Je peux citer comme exemple le règlement PRIIPs, et plus particulièrement le contenu du PRIPPs-KID (Key Information Document). Il s’agit d’une fiche standardisée qui doit être mise à la disposition des investisseurs pour tous les produits financiers proposés. Le problème selon nous, c’est que ce KID peut être trompeur. Par exemple, les résultats du passé ne peuvent pas y être repris. Seule est autorisée une estimation des rendements futurs sur la base de scénarios spécifiques. Mais ces estimations de rendements futurs peuvent être fallacieuses, surtout pour les fonds. Nous demandons donc à pouvoir fournir les résultats du passé, comme c’est le cas aujourd’hui dans le document d’informations essentielles (KIID), bien entendu en ajoutant la mise en garde habituelle que “les rendements du passé ne sont pas une garantie pour le futur”. Même les associations de défense des consommateurs comme Better Finance estiment que les rendements du passé sont une donnée cruciale. L’UCITS-KIID, qui fonctionne à la perfection, sera remplacé par le PRIIPs-KID dès 2022. Nous craignons que, si le document n’est pas adapté d’ici là, la crédibilité mondiale dont les UCITS jouissent actuellement sera fortement entamée. Nous pouvons vivre avec de nouvelles réglementations à condition qu’elles soient réellement utiles et de qualité.»

L’argument utilisé pour justifier la nécessité d’un document d’information uniformisé (KID) est bien entendu de rendre tous les produits facilement comparables.

Van de Werve: «En principe, l’uniformisation doit permettre aux investisseurs particuliers de comparer et de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. Mais la question est de savoir si le KID leur fournit les informations nécessaires. Et ma réponse est “non”, en particulier pour les fonds, si nous devons estimer les rendements sur la base de scénarios trompeurs et que nous ne pouvons pas fournir les rendements du passé. En règle générale, nous devons surtout faire en sorte que les investisseurs reçoivent la bonne information au bon moment. Nous espérons que la digitalisation aidera à résoudre cette question afin que les investisseurs aient facilement accès aux informations dont ils ont réellement besoin. Mais mis à part ces considérations, il s’agit en réalité d’une discussion “ex post”. Les investisseurs reçoivent généralement les KID lorsque leur réflexion sur l’opportunité d’investir sur les marchés des capitaux est déjà bien avancée. Le grand défi consiste à toucher les investisseurs potentiels qui n’ont encore aucun projet concret.»

Comment comptez-vous y parvenir?

Van de Werve: «Je pense qu’on parle trop de protection des consommateurs. Cela influence notre façon de penser. Car quand nous parlons de protection, nous effrayons et décourageons les investisseurs. Il s’agit en réalité de mieux armer les consommateurs. Si nous pensons à la bombe à retardement qui nous attend en matière de pension, nous ne pouvons que regretter que trop de citoyens laissent leurs économies sur des comptes courants et des comptes d’épargne à cause de la sécurité offerte par ces produits. Nous devons fournir aux consommateurs les outils, les incitants et le cadre pour qu’ils puissent investir. Si nous voulons les encourager à investir davantage sur les marchés des capitaux, nous devons proposer des formations financières, des incitants fiscaux et un système de pension adéquat.»

À partir du mois de mars 2021, toutes les maisons de fonds seront obligées de déclarer dans quelle mesure elles investissent de manière durable. L’Efama a demandé un report de la mesure. Pouvez-vous expliquer pourquoi?

Van de Werve: «Nous soutenons totalement la détermination de l’Union européenne à être un leader mondial en matière d’investissements durables. Nous avons simplement demandé quelques mois supplémentaires parce que les modalités techniques de la législation ne sont pas encore connues. Et il n’y a pour l’instant aucune obligation de la part des entreprises de communiquer sur leur durabilité. De ce fait, nos membres nous disent qu’ils ne pourront pas respecter la date butoir, car les adaptations devront être apportées dans des milliers de prospectus et de documents destinés aux investisseurs. De plus, il est illusoire de penser que les instances de contrôle nationales pourront approuver tous ces documents en si peu de temps.»

Pensez-vous que ce report sera accepté?

Van de Werve: «Nous espérons être entendus et que les autorités trouveront une solution pragmatique. Il sera sans doute difficile d’obtenir un report de la mesure, car l’Europe veut éviter que l’opinion publique pense qu’elle fait traîner les choses alors que la problématique environnementale continue de s’aggraver. Mais si la date butoir est maintenue, nous espérons que les autorités se montreront flexibles. En réalité, à cause de l’inflation de réglementations depuis la crise de 2008, toutes les institutions financières ont dû augmenter leurs effectifs dans les départements de conformité. Lorsqu’une nouvelle réglementation arrive, l’avis de ces personnes est requis. Elles doivent pouvoir garantir que leur institution respecte les règles. Si elles ne le peuvent pas, nous aurons un problème. Nous devrons soit enfreindre les règles, soit arrêter de proposer nos produits. Nous avons besoin de temps pour implémenter les nouvelles réglementations, mais nous ne pouvons pas les mettre en place si elles n’existent pas encore.»

Cette inflation de réglementations pousse aussi les frais des fonds vers le haut, alors qu’ils ont déjà la réputation d’être élevés.

Van de Werve: «Le secteur est suivi par les investisseurs, les médias, les organisations de défense des consommateurs, etc. qui portent un regard critique sur la valeur ajoutée de nos produits d’investissements. Mais parfois, ils comparent des pommes et des poires. La question ne doit pas s’arrêter aux coûts. Les gens ne veulent pas nécessairement payer moins de frais, mais ils veulent savoir pour quoi ils paient. Lorsque vous achetez une voiture, vous ne souhaitez pas nécessairement la moins chère. Pour les investisseurs, le rendement ne se limite pas à un pourcentage. Ils veulent savoir quel service ils obtiennent pour le prix payé. On ne propose pas la même solution d’investissement à un retraité et à un jeune. Les gestionnaires actifs doivent collaborer avec les distributeurs pour améliorer l’expérience client.»

Le nouveau fonds de pension paneuropéen (PEPP) devrait bientôt être lancé sur le marché. Quand pouvons-nous l’attendre?

Van de Werve: «La réglementation a été acceptée. Il ne reste plus qu’à définir les normes techniques. Nous sommes fans de ce nouveau fonds de pension paneuropéen. Il représente entre autres une solution idéale pour les personnes qui déménagent d’un pays à l’autre pendant leur carrière. Mais un élément prévu pour la deuxième phase nous inquiète: il s’agit de la limite de coûts de 1% maximum par an. Pour nos membres, c’est tout simplement intenable, en particulier si les frais de conseil doivent être intégrés dans ces coûts totaux. Il ne faut pas oublier que ce nouveau produit coûtera cher et que les émetteurs de ces fonds devront veiller à pouvoir offrir le PEPP dans un nombre minimum de pays. Lorsque vous vendrez un produit PEPP, il faudra demander beaucoup d’informations aux investisseurs pour pouvoir leur faire des recommandations personnalisées.

Nos membres estiment que si ce seuil de 1% est maintenu, le PEPP ne sera pas viable. Le produit ne verra pas le jour. Très peu de maisons de fonds se lanceront, voire aucune. Conséquence: le marché restera dominé par les compagnies d’assurance qui offrent une garantie des capitaux, mais aucune protection contre l’inflation.»

Il est important de pouvoir faire des compromis, mais ne vous sentez-vous pas frustré face à la lenteur du processus décisionnel européen?

Van de Werve: «C’est parfois frustrant, mais nous préférons la qualité à la vitesse. Et il n’est pas exact que tout prend du temps en Europe. Souvenez-vous des décisions prises après la crise financière de 2008, en particulier la création de l’Union bancaire. Ou du rôle de leader de l’Europe en matière d’investissements durables. La lenteur est parfois le prix à payer pour arriver à des compromis.»

Qu’est-ce qui vous a apporté le plus de satisfaction au cours des dernières années?

Van de Werve: «C’est d’avoir pu contribuer au projet de l’Union européenne. Nous contribuons à la création du marché unifié. De nombreux citoyens se méprennent sur ce point. Ils pensent que nous sommes un simple groupe de lobbying. Mais c’est inexact. Nos objectifs coïncident souvent avec ceux de l’Europe.

La création d’un marché des fonds unifié crée aussi de nombreuses opportunités. Idem pour la dimension de durabilité. Nous collaborons avec la Commission européenne pour renforcer encore la marque UCITS.

Parfois, il nous faut batailler ferme pour obtenir le soutien de nos membres et faire contrepoids au nationalisme. Je passe ainsi beaucoup de temps à expliquer aux membres pourquoi nous devons soutenir la Commission. C’est aussi l’une de mes grandes frustrations de voir certains membres limiter leur horizon à leurs frontières nationales. Alors que nous devons tous collaborer pour rendre l’Europe plus forte.»