Les matières du futur

En achetant le gestionnaire suisse Sustainable Asset Management (SAM) en 2006, Robeco a ajouté une expertise thématique de pointe dans le domaine des investissements durables. RobecoSAM propose aujourd’hui une dizaine de stratégies durables sur le marché belge, notamment vers les nouvelles tendances alimentaires, le secteur de l’eau, ou la transition énergétique. Un des plus anciens et des plus performants fonds de cette gamme (avec une progression annualisée autour de 12,5% sur les cinq dernières années) est sans conteste RobecoSAM Smart Materials , qui vise explicitement les entreprises extrayant et utilisant les matières premières de manière plus efficace, ou développant de nouveaux matériaux.