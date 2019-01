"Les obligations américaines reprennent peu à peu de la valeur"

2018 est une année à oublier pour les investisseurs en actions comme en obligations. En matière d’obligations, seuls les emprunts souverains espagnols et australiens ont permis d’engranger quelques gains. Mais la plupart des autres actifs ont clairement déçu. " En 2018, 90% des actifs ont affiché des rendements négatifs. C’est une situation plutôt exceptionnelle, pire même qu’en 2008, l’année de la grande crise financière" , estime David Oliphant, directeur des produits à rendement fixe chez le gestionnaire de patrimoine Columbia Threadneedle. La maison anglo-saxonne gère 485 milliards de dollars (426 milliards d’euros), dont 40% sont investis dans des obligations et autres produits à rendement fixe.

Et 2019 ne s’annonce pas sous de meilleurs auspices, même si les marchés devraient offrir des opportunités suite à la baisse des cours. "L’économie mondiale reste en assez bonne forme, explique David Oliphant, confiant. Mais nous constatons que la situation se dégrade, notamment en Europe, à cause du recul de la confiance des entrepreneurs. Pour l’instant, l’inflation n’est pas un problème, mais c’est un facteur qu’il faut tenir à l’œil. La pénurie de main-d’œuvre pourrait provoquer une hausse des salaires et des prix de vente des produits de grande consommation. Pour l’instant, le succès des ventes en ligne comme Amazon, la perte de pouvoir des syndicats et la hausse de la productivité permettent d’éviter de trop fortes augmentations de prix. Mais personne ne sait combien de temps cela durera."