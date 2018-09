Les premiers fonds ont vu le jour après une crise financière

Connaissez-vous Abraham van Ketwich ? C’est lui qui a créé le premier fonds d’investissement… en 1774. C’est ce que nous avons découvert en lisant "A Concise Financial History of Europe", un ouvrage signé par Jan Sytze Mosselaar , gestionnaire de fonds chez Robeco .

Le fonds est né un an après la crise financière de 1772-1773, qui a suivi le krach de l’action English East India Company, elle-même suivie par une crise bancaire à Amsterdam et à Londres. "La crise ayant sensibilisé les investisseurs aux risques encourus, la répartition de leurs investissements sur une série de titres s’est avérée être une manière logique de les réduire. C’était l’objectif poursuivi par Abraham van Ketwich lorsqu’il a créé son fonds."

Le fonds "Eendragt Maakt Magt" comprenait 2.000 parts. "Vu que le nombre de parts était limité, on peut dire qu’il s’agissait d’un fonds fermé. C’est une différence importante par rapport à aujourd’hui, où la plupart des fonds sont ouverts. En d’autres termes, de nouvelles parts sont créées au fur et à mesure des souscriptions" , explique l’auteur.

Le fonds investissait dans une cinquantaine d’obligations. "Les frais de gestion annuels étaient de 0,2%." C’est beaucoup moins qu’à l’heure actuelle, sauf pour les fonds indiciels. Les droits de garde par contre étaient plus élevés. "Les titres étaient conservés dans un coffre en épais métal, équipé d’une serrure à trois clés." Le coffre ne pouvait être ouvert que par les gestionnaires et un notaire indépendant. "Le fonds avait une durée de vie de 25 ans, alors qu’aujourd’hui, la plupart des fonds n’ont pas d’échéance" , précise Jan Sytze Mosselaar.

Cette première mondiale fut un succès et deux ans plus tard, un deuxième fonds a suivi: "Voordelig en Voorsigtig" (Avantageux et Prudent). Grâce à la répartition des capitaux sur différents titres, les investisseurs pouvaient raisonnablement s’attendre à un rendement positif, explique le prospectus. "Une telle allégation ne serait plus acceptée aujourd’hui par le régulateur", fait remarquer Jan Sytze Mosselaar.