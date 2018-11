"Les small caps ont un problème de liquidité"

Ces dernières semaines, les petites et moyennes capitalisations ont souffert d’importantes vagues de vente. C’est précisément le vivier de Rik Dhoest, le gestionnaire du fonds Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund.

Non. Dès le début, nous avons clairement indiqué notre préférence pour les entreprises de qualité qui réalisent un bénéfice net d’exploitation (EBITDA) positif. Cette stratégie se justifie plus que jamais dans les circonstances actuelles. Nous ne détenons donc pas d’actions Nyrstar et n’investissons pas dans les sociétés de biotechnologie.