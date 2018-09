Les sociétés de management se ruent sur les fonds RDT

Depuis cette année, les sociétés paient une taxe sur les plus-values réalisées sur leur portefeuille d’actions. Sauf si elles investissent via un fonds "RDT".

De nombreux entrepreneurs et chefs d’entreprises travaillent dans le cadre d’une société de gestion. Par le passé, ces sociétés étaient de fidèles investisseurs boursiers, car il était plus intéressant d’investir dans des actions que de distribuer au dirigeant d’entreprise des dividendes soumis au précompte mobilier de 30% .

Dans l’accord estival de 2017, le gouvernement a toutefois rendu ces investissements moins intéressants en décidant de soumettre ces plus-values sur actions à l’impôt des sociétés . Le gouvernement Di Rupo avait déjà décidé de taxer les plus-values sur actions si la revente avait lieu dans les 12 mois suivant leur acquisition. Cette mesure avait mis les sociétés de trading au tapis . À présent, la période de 12 mois a été supprimée et tous les investissements à long terme des entreprises se retrouvent dans le viseur. Précisons que dans sa définition de "plus-value", le gouvernement ne tient pas compte des moins-values éventuelles. Il s’agit donc de ce que l’on appelle ailleurs la "plus-value brute". Ce qui rend l’investissement en actions via une société peu intéressant.

Définitivement taxé

C’est ici qu’entrent en jeu les fonds "RDT", pour Revenus Définitivement Taxés . Si une SPRL ou une SA investit en actions via un fonds RDT, les deux conditions d’exonération mentionnées plus haut ne s’appliquent pas.

Le statut "définitivement taxé" peut être obtenu suite au traitement fiscal des flux financiers entre une société et ses filiales : si une filiale implantée à l’étranger a correctement acquitté ses impôts sur ses bénéfices locaux, la maison mère belge ne sera plus taxée sur ces bénéfices, ce qui évite la double imposition. Ces revenus sont donc considérés comme "définitivement taxés".

"Nous investissons à hauteur de 100% dans des actions RDT européennes et américaines . Si nous devions investir ailleurs, nous demanderions un ruling pour éviter les risques éventuels de conformité", explique Marc Stevens, gérant de Leo Stevens & Cie . Tandis que si une société est cotée sur une Bourse réglementée en Europe ou aux États-Unis, cela signifie qu’elle est soumise à un régime de taxation normal. C’est pourquoi la plupart des fonds RDT se concentrent soit sur les actions européennes, soit sur un mélange d’actions européennes et américaines (voir tableau).

Les fonds RDT ne peuvent investir que dans des actions individuelles et donc pas dans d’autres fonds. Par ailleurs, ils doivent distribuer au minimum 90% des revenus et des plus-values réalisées .

Le gestionnaire de patrimoine anversois Mercier Vanderlinden gère un des plus grands fonds RDT (voir tableau). Le fonds existe depuis 2010 et investit dans des actions au niveau mondial. "Lorsque nous avons lancé le fonds RDT Institutional avec Merclin, les holdings familiaux se sont montrés très intéressés, car ce fonds représentait une solution idéale. Étant donné que le fonds ne suit pas les règles UCITS (comme c’est le cas des fonds d’investissement traditionnels, NDLR), les frais sont moins élevés. Il n’y a par exemple pas de frais d’abonnement. Résultat: les frais annuels totaux ne dépassent guère 0,95%", explique Thomas Vanderlinden, managing partner de Mercier Vanderlinden.

Cette année, le fonds a fixé un seuil d’entrée à 250.000 euros. Thomas Vanderlinden: "Grâce à ce seuil, nous sommes en mesure pour la première fois de commercialiser ce fonds activement." Les fonds institutionnels qui ne prévoient pas ce seuil et qui font de la publicité sont considérés comme faisant de l’appel public à l’épargne et doivent respecter des règles plus strictes.