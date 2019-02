Meet the fund manager | Christophe Pirson, gestionnaire de fonds chez Capital at Work

Nous essayons d’agir de manière professionnelle, notamment en excluant autant que possible les émotions. Nos choix sont basés sur des critères rationnels et des analyses fondamentales.

Je citerai en premier Ivan Nyssen, qui gère le fonds Contrarian Equities at Work, parce qu’il garde souvent son calme et tente de trouver des opportunités dans les périodes difficiles. Il essaie d’éliminer autant que possible toute forme d’émotion. Ensuite, je nommerai Mario Gabelli, parce qu’il se focalise sur les entreprises et non sur les secteurs et le contexte macro-économique. Il ne faut pas oublier en effet que l’achat d’une action équivaut à devenir copropriétaire d’une entreprise.