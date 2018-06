Meet the fund manager | Filip Bruynooghe, gestionnaire chez Capital at Work

Qu’il est payant d’investir à contre-courant. Les actions dont on attend le moins en début d’année se révèlent souvent le meilleur investissement quelques mois plus tard et inversement. Les marchés restent des montagnes russes en termes d’émotions. Les nouvelles, qu’elles soient positives ou négatives, ont souvent un impact exagéré sur les cours de Bourse. L’enjeu consiste à garder la tête froide et à sélectionner de manière disciplinée les actions injustement pénalisées ou à se séparer des actions déraisonnablement chères.

J’investis moi-même dans le fonds. Mes intérêts sont donc identiques à ceux des autres investisseurs. Avec "the skin in the game", je dois mouiller ma chemise, un principe très sain pour la défense des intérêts à long terme des investisseurs.

Les entreprises qui semblent très bon marché à première vue, mais qui affichent peu de croissance, voire une croissance négative, s’enlisent pour devenir ce que l’on appelle des "value traps". Le secteur européen des médias, plus particulièrement les agences publicitaires comme WPP et Publicis, subissent actuellement une forte pression à cause de la concurrence accrue des acteurs 100% internet, comme Google, Amazon et Facebook. Même si elles semblent bon marché, elles sont de plus en plus considérées comme des "value traps" par les marchés financiers.