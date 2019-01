Meet the fund manager | Jaap van der Hart, gestionnaire de fonds chez Robeco

Jaap van der Hart gère le fonds Robeco Emerging Stars Equities, un fonds axé sur les actions "value" des marchés émergents.

Nous vivons dans un monde en constante évolution. Les entreprises gagnantes d’aujourd’hui ne seront peut-être pas les championnes de demain. En tant qu’investisseur, il est dès lors important d’avoir l’esprit ouvert et de rester flexible. De nouvelles opportunités vont se présenter, mais certains investissements actuellement en portefeuille pourraient se retrouver dans des eaux plus dangereuses. Si votre vision n’est pas confirmée par les faits, c’est qu’il est temps de changer de vision.

C’est une grande responsabilité. Nous travaillons avec des montants importants, d’un autre ordre que celui auquel nous sommes habitués dans notre vie quotidienne. Il est indispensable de bien comprendre que nous gérons les économies et le bas de laine que de nombreuses personnes se constituent pour leur retraite et que notre performance peut avoir des conséquences importantes. Cela signifie que nos décisions d’investissement doivent être bien réfléchies et que nous devons réduire au minimum les coûts du fonds.